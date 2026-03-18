Hamilton RECLAMA a Antonelli por su asiento en Mercedes
Hamilton RECLAMA a Antonelli por su asiento en Mercedes
Ha tardado un poco, pero tras una temporada completa y dos Grandes Premios, Lewis Hamilton ha conseguido finalmente su primer podio con Ferrari, aunque un viejo conocido le ganó la carrera.
El británico terminó tercero en el Gran Premio de China de F1. Aunque no pudo superar a los Mercedes, sí dejó atrás a su compañero de equipo, Charles Leclerc.
Tal como se esperaba, los Ferrari arrancaron de manera excelente en el Shanghai International Circuit. Hamilton tomó la delantera y se mantuvo en intensa lucha durante mucho tiempo contra Kimi Antonelli, George Russell y Leclerc.
Cuando un coche de seguridad salió tras el incidente con Lance Stroll, los “Flechas Plateadas” empezaron a mostrar su verdadera velocidad, desapareciendo en el horizonte. Hamilton y Leclerc se disputaron la tercera posición, y fue el británico quien se subió al podio.
Una de las carreras más emocionantes
"Primero que nada, quiero felicitar a Kimi. ¡Estoy tan, tan contento por ti!", comenzó Hamilton justo después de la carrera.
"Él, que obviamente se ha hecho con mi sitio, se merece todas las felicitaciones, y eso habla muy bien de Mercedes. Han logrado establecer una ventaja importante, así que nosotros tenemos mucho trabajo para cerrar la brecha".
"Disfruté cada instante; tuve una salida fantástica, aunque no logré mantener a los demás a raya. Ha sido una de las carreras más emocionantes que he vivido en mucho tiempo, incluso en toda mi carrera."
