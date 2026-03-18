Hamilton vuelve a encontrar la FELICIDAD en la Fórmula 1

Lewis Hamilton celebró un fin de semana muy positivo en China al conseguir su primer podio con Ferrari.

El piloto británico finalizó en tercer lugar, justo detrás del dúo de Mercedes formado por Kimi Antonelli y George Russell, mientras que Max Verstappen se vio obligado a abandonar la carrera debido a un fallo eléctrico. Tras la prueba, el siete veces campeón mundial confesó sentirse más fuerte que en mucho tiempo.

La incorporación a la Scuderia empieza a dar frutos tras un año de transición para el veterano piloto. Hamilton destaca los importantes avances que ha logrado tanto a nivel mental como físico, lo que le permite competir de nuevo en la primera línea.

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"Estoy convencido de que he recuperado mi forma, tanto en el aspecto físico como mental, aunque todavía tengo margen para mejorar", afirmó durante la rueda de prensa tras su debut en el podio con la escudería italiana.

Preparación intensiva

Hamilton explicó que esta temporada invernal se ha exigido como nunca para presentarse en óptimas condiciones, especialmente al notar que el aspecto físico resulta cada vez más determinante.

"El entrenamiento de este invierno ha sido el más duro e intenso de todos los que he vivido, en parte, por los efectos inevitables de la edad. La recuperación ahora lleva más tiempo, pero he logrado integrar nuevas herramientas que han marcado la diferencia", comentó el piloto.

Además, resaltó la importancia de haber retomado la colaboración estrecha con su preparador físico y del apoyo que le brinda su nuevo ingeniero en la fábrica. Durante las fiestas, tomó una decisión clave sobre cómo afrontar la nueva campaña: "El primer día de Navidad establecí mi enfoque para la temporada; decidí mentalizarme y seguir perfeccionando mi preparación. Estoy convencido de que aún puedo dar más de mí".

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Desarrollo de la Ferrari

Aunque Hamilton se muestra satisfecho con el tercer puesto –su primer podio en 26 salidas para la escudería italiana– señala que el SF-26 aún tiene margen de mejora. Esto se hace más relevante ante el liderazgo sin precedentes de Mercedes en el campeonato de constructores.

"Creo que puedo extraer aún más rendimiento de este coche. Todavía estoy aprendiendo, especialmente en lo que se refiere a la gestión de la potencia", explicó.

Asimismo, destacó el progreso en el trabajo conjunto con los ingenieros en Maranello, asegurando que escuchan atentamente sus sugerencias para optimizar el coche. "Desde la mitad hasta finales del año pasado me involucré intensamente en el desarrollo del auto junto a ellos, y ver que implementan los cambios que solicité me llena de gratitud", concluyó.

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