La terrible GROSERÍA que sufrió Antonelli tras el GP de China

Mercedes nos regaló un momento histórico cuando Kimi Antonelli se subió por primera vez al podio de un Gran Premio, aunque la celebración se vio empañada por un curioso error del presentador durante el Gran Premio de China.

El adolescente italiano se alzó con la victoria en una carrera completa el pasado domingo, aferrándose a la ventaja obtenida durante la sesión de clasificación disputada el sábado en Shanghai. Su compañero de equipo, George Russell, llegó casi a empatar, completando así una actuación memorable.

Una vez más, los Silver Arrows consiguieron un 1‑2 que afianzó su liderato en el campeonato de constructores, aprovechando un inicio impecable en este nuevo ciclo regulatorio.

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Incluso Lewis Hamilton, siete veces campeón, compartió este hito con el joven, quien logró subirse al podio con los colores de Ferrari y puso fin a una sequía que se extendió por 27 jornadas del campeonato.

Para colmo, el exingeniero de carrera de Mercedes, Peter Bonnington, estuvo junto a Antonelli, acompañándolo en su ascenso a lo más alto de la clasificación.

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¡Te has equivocado, Kimi!

En un vídeo publicado en la cuenta oficial de Mercedes F1 en X, se escuchó al presentador declarar con total seguridad: "¡Desde Italia... Kimi Raikkonen!".

Ante este desconcertante error, Antonelli se dirigió al escenario visiblemente sorprendido por haber sido anunciada la victoria equivocada. Cabe recordar que Raikkonen no pisó la pista de la Fórmula 1 desde el último Gran Premio de Abu Dabi en 2021, donde cerró su carrera al volante de Alfa Romeo.

Curiosamente, ser confundido con el siempre sereno piloto finlandés no resulta del todo malo, ya que el exestrella de Ferrari acumula 21 victorias y se coronó campeón del mundo en 2007 con la escudería italiana. Antonelli aspira a alcanzar logros similares en el futuro.

Tanto el joven piloto como el equipo de Mercedes F1 supieron gestionar la situación a la perfección, y un vídeo humorístico en redes sociales demostró con claridad que la escudería de Brackley supo tomar el desliz con buen humor.

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