Kimi Antonelli se consagró este fin de semana al ganar su primera carrera de Fórmula 1, y el futuro del italiano ya pinta muy prometedor. En GPFans Raceteam destacan especialmente su carácter humilde y sereno, considerado una gran virtud para lo que se avecina.

El piloto de 19 años de Mercedes vivió un fin de semana histórico durante el Gran Premio de China. Allí no solo logró la pole position, convirtiéndose en el más joven en alcanzar la marca, sino también se llevó la victoria, siendo el primer italiano en ganar una carrera en dos décadas.

A pesar de este explosivo arranque, Antonelli se mantiene con los pies en la tierra. Según el experto en Fórmula 1 y redactor Brian van Hinthum, el joven aún se está acostumbrando a los intensos reflectores de la categoría.

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"Me parece un chico encantador. El año pasado, mientras estábamos en el paddock, pude constatar lo educado y, aunque algo tímido, realmente tiene una gran personalidad", comenta el redactor.

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Contraste con Russell

Según Van Hinthum, Antonelli no encaja en el estereotipo del deportista extrovertido: "No es del tipo de grandes glorias ni un personaje bombástico". Su actitud contrasta notablemente con la de su compañero de equipo, George Russell, reconocido por su porte pulido y seguro.

Mientras Russell lidera con naturalidad, el italiano se muestra como un diamante en bruto, irradiando una inocencia juvenil fuera de la pista. Esa timidez no ha sido un obstáculo en la competición; tras la victoria en China, el piloto se mostró visiblemente emocionado y admitió que casi le provoca un infarto una frenada en la recta final.

Expectativas de futuro

Aunque Toto Wolff intenta aliviar la presión sobre el joven asegurando que aún no debe aspirar a un campeonato mundial, las expectativas del público están por las nubes. Van Hinthum prevé que los aficionados de la Fórmula 1 disfrutarán mucho viendo al modesto piloto de Mercedes en acción.

"Estoy seguro de que aún veremos muchas actuaciones espectaculares de su parte este año", afirma el redactor. Con su triunfo en China, Antonelli ha demostrado que, pese a su carácter reservado, sabe hacerse un lugar y brillar en la pista.

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