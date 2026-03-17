Mercedes utilizó la ANLÍTICA para reparar el auto en el GP de China

¿Cómo logró Mercedes evitar que el fin de semana del Gran Premio de China de George Russell se convirtiera en un desastre? La respuesta es sorprendentemente sencilla en el vertiginoso mundo de la Fórmula 1.

El fin de semana de carreras en Shanghai del piloto británico estuvo a punto de desmoronarse el sábado. Durante la sesión de Q3, su monoplaza se detuvo y quedó atascado en primera marcha.

Mientras que el equipo Mercedes consiguió arreglar el problema, Russell solo pudo marcar un tiempo lo suficientemente rápido para quedar en segundo lugar. En cambio, su compañero de escudería, Kimi Antonelli, hizo historia al convertirse en el piloto más joven en conseguir la pole position.

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¿Qué solución aplicó Mercedes para resolver el fallo en el coche de Russell? La respuesta es tan simple como ingeniosa. Según explicó Bradley Lord, director de comunicaciones de Mercedes: “Utilizamos la solución de TI favorita en todo el mundo. Apagamos y volvimos a encender. La primera vez no funcionó, pero al repetir el procedimiento, el problema se solucionó.”

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Russell explica el problema en el Gran Premio de China

Tras finalizar la clasificación, Russell describió las dificultades sufridas en la Q3: “En la Q2 se rompió el alerón delantero y aún estábamos asimilándolo, para luego, en la Q3, el coche se detuvo en pista; no reiniciaba y no cambiaba de marcha.”

“Me alegra estar aquí, ya que pude arrancar la última vuelta sin batería, sin datos de temperatura de neumáticos, prácticamente sin nada. El equipo hizo un trabajo excepcional para sacarnos de una situación que podía haber sido mucho peor. Estoy muy contento y felicito a Antonelli por haber conseguido la primera pole en la jornada.”

De cara a la carrera del domingo, añadió: “También debemos estar atentos a los pilotos del color rojo, que salieron superrápidos en la salida. Estoy seguro de que Lewis tendrá momentos complicados al inicio, pero nuestro objetivo es mantener la calma, trabajar de manera limpia y ofrecer una gran actuación para los aficionados.”

Un fin de semana en Shanghai para recordar

A pesar del incidente momentáneo con su nuevo W17, que podría haber generado inquietud entre los seguidores, las Silver Arrows retomaron el control y lograron un nuevo one-two.

Curiosamente, no fue el líder del campeonato quien se subió al podio el domingo, sino su joven compañero de equipo, Antonelli, quien dejó una huella imborrable en el fin de semana en Shanghai. El joven piloto compartió el podio en su primera victoria junto a Russell y Lewis Hamilton, a quien sustituye en Mercedes, en una contienda cargada de emociones para todos los implicados.

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