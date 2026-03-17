¡Señalan a Hamilton como SUPERIOR a Verstappen!

Olav Mol cree que es muy probable que Lewis Hamilton vuelva a subir al podio esta temporada e incluso superar a Max Verstappen.

El piloto británico tuvo un rendimiento destacado el pasado domingo en China, logrando su primera posición en el podio con el equipo italiano. Durante su intervención en Race Café para Ziggo Sport, Mol mostró una gran confianza en que el siete veces campeón mundial pueda alzarse con la victoria.

Aunque Mercedes domina actualmente en la élite con George Russell y Kimi Antonelli, Mol cree que aún hay margen para Hamilton. Aun reconociendo que Ferrari todavía está rezagado frente a la escudería alemana, este inconveniente no impide que el piloto británico tenga oportunidades de brillar.

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Hamilton terminó tercero en Shanghai tras disputar un intenso duelo con su compañero Charles Leclerc.

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Ganar solo con velocidad resulta complicado

Mol subraya que obtener la victoria únicamente por tener mejor velocidad supone un reto para la Scuderia. Durante una carrera, el ritmo de Ferrari aún no se mantiene lo suficientemente constante como para superar a Mercedes de forma directa.

“Creo que es posible que gane, aunque no únicamente por su potencia, ya que pueden mantenerse competitivos en la primera parte y luego la lucha se complica”, explica Mol.

Según él, la clave está en aprovechar cuando los rivales bajan el ritmo. La experiencia de Hamilton es esencial, especialmente en condiciones variables: “Cuando algo falla en Mercedes o en una carrera bajo la lluvia, él suele estar a la altura. Me encantaría verlo triunfar, porque se lo merece, al igual que Ferrari y sus aficionados, que también han pasado momentos difíciles.”

Más probabilidades que Verstappen

Curiosamente, Mol considera que, en estos momentos, las oportunidades de victoria de Hamilton superan las de Max Verstappen, quien atraviesa una etapa complicada en Red Bull Racing.

Mientras Mercedes y Ferrari se baten por el liderazgo, el equipo de Red Bull tiene dificultades para encontrar su ritmo.

“Si lo pienso bien, es más probable que Lewis gane una carrera que Max. Sin duda, apostaría por él”, concluye Mol.

Con su sólido desempeño en China, Hamilton ha demostrado que, a pesar de no haber triunfado desde julio de 2024, sigue siendo uno de los mejores, y el analista contesta con un rotundo sí a la posibilidad de que el británico consiga otra victoria este año.

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