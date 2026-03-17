El compañero de Hamilton afirma que nuevas regulaciones han BORRADO su mayor ventaja

Leclerc solía ser el rey de Ferrari, así es como puede cambiar la situación en 2026.

Lewis Hamilton podría estar en plena forma en 2026, pero su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, afirma que su arma más potente se ha visto afectada por las nuevas normas.

El año pasado, Leclerc eclipsó el rendimiento de Hamilton al conseguir siete podios, mientras que el campeón no logró ubicarse entre los tres primeros. De cara a la temporada 2026, se esperaba que el joven mantuviera esa ventaja, pero Hamilton se ha mantenido muy cerca, sobre todo en China.

Las regulaciones de 2026 parecían ajustarse al estilo de Hamilton. Esto se confirmó cuando consiguió su primer podio a bordo del emblemático Ferrari rojo en el Gran Premio de China, tras una emocionante batalla en pista contra su compañero.

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¿Ha perdido Leclerc la ventaja en clasificación?

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Con los nuevos monoplazas, Leclerc podría haber perdido una de las armas más potentes de su repertorio: su capacidad en clasificación. Aunque cuenta con 27 poles y es reconocido como uno de los mejores en una sola vuelta, una característica de los nuevos coches le impide desplegar todo su potencial.

Para optimizar la energía en una vuelta de clasificación, los pilotos ya no pueden exprimir el coche al máximo en la lucha por la pole. En algunos circuitos, deben recuperar energía mediante técnicas como el super clipping o soltar el acelerador en momentos clave.

Leclerc defiende que este estilo de conducción recompensa la constancia a lo largo de la vuelta en lugar de arriesgar a lo grande, estrategia que afecta su velocidad en clasificación.

En declaraciones a la prensa en Shanghái, explicó: "Antes, solía arriesgarme considerablemente antes de Q3 para lograr tiempos más rápidos. Ahora, cuando hago lo mismo —como hice ayer— confundo la respuesta del motor y termino perdiendo mucho más de lo que gano. La constancia se impone, y hoy sentí que conseguí un ritmo fluido desde Q1 hasta Q3, aunque eso hizo que la fase final fuera menos emocionante al no poder exprimir el motor como quisiera. Al fin y al cabo, se tradujo en acercarme a los primeros, pero la vuelta no fue realmente espectacular; creo que ya no es posible lograr lo mismo."

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