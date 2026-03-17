La madre de Hamilton, BOQUIABIERTA por un descubrimiento en el GP de China

La madre de Lewis Hamilton apoyó a su hijo en Shanghái.

La madre de Lewis Hamilton, Carmen Larbalestier, estuvo presente en el Gran Premio de China para animar a su hijo, aunque un detalle del fin de semana de la F1 la dejó completamente boquiabierta.

El siete veces campeón puso fin a una sequía de 26 carreras sin subir al podio en Shanghai, al lograr su primer podio con el característico rojo Ferrari.

Hamilton ha dejado atrás la desilusión del año pasado y, con optimismo y renovada energía, ha elogiado el trabajo realizado en Ferrari. Además de la calidad y fiabilidad de su coche, en China recibió un impulso extra gracias a un invitado muy especial: su madre.

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La madre de Hamilton celebra su primer podio con Ferrari

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Antes de la acción en Shanghai, Hamilton compartió en redes sociales una experiencia muy especial junto a su madre, donde disfrutaron de un paseo a caballo y visitaron un pintoresco pueblo tibetano en Jiuzhaigou.

El domingo, además, coincidió con el Día de la Madre en el Reino Unido. Tras la carrera, en el parc ferme, dedicó un emotivo mensaje a su madre y a su madrastra Linda, quien ha sido fundamental en su vida, extendiendo sus felicitaciones a todas las madres del mundo.

En ruedas de prensa, Hamilton explicó que fue la primera vez en sus más de 20 años de carrera que se tomó el tiempo de mostrarle a su madre todo lo que implica un fin de semana de F1, dejándola totalmente sorprendida.

Así declaró a Rachel Brookes de Sky Sports F1: "Anoche, por primera vez en mi carrera, me senté a explicarle a mi madre todo lo que atravieso, y ella se quedó boquiabierta."

Añadió: "Ojalá el mundo pudiera ver el esfuerzo que hay detrás, la cantidad de preparación que implica, como estudiar para un examen cada día. Yo nunca he sido de exámenes, pero, afortunadamente, se me da bien conducir."

¿Quién es Carmen Larbalestier, la madre de Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton nació el 7 de enero de 1985 en Stevenage, hijo de Carmen Larbalestier y Anthony Hamilton. Tras la separación de sus padres cuando tenía dos años, vivió con su madre y sus hermanas hasta los 12 años, para luego permanecer con su padre y su madrastra Linda.

En 2022, Hamilton anunció que modificaría legalmente su apellido para incluir el de su madre, explicando: "Estoy muy orgulloso del apellido de mi familia. El apellido Larbalestier de mi madre es parte de mí y quiero que siga formando parte del nombre Hamilton."

Reflexionó además: "No termino de entender por qué, al casarse, la mujer debe renunciar a su apellido."

Carmen Larbalestier ha estado presente en muchos de los momentos más importantes de la carrera de Hamilton, desde sus victorias en Silverstone y sus inicios con el rojo Ferrari, hasta su nombramiento como caballero en 2021.

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