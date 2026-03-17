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Franco Colapinto, Alpine, Chinese GP, 2026

BOMBAZO: Alpine CONFIRMA que Franco Colapinto se ACERCA a Ferrari

Franco Colapinto, Alpine, Chinese GP, 2026 — Foto: © IMAGO

BOMBAZO: Alpine CONFIRMA que Franco Colapinto se ACERCA a Ferrari

Desde Alpine han confirmado una gran noticia en la que afirman que Franco Colapinto ha reducido la distancia con Ferrari.

Pierre Gasly, compañero de equipo del corredor argentino, aseguró en charla con los medios que la escudería francesa consiguió acercarse a la Scuderia de Maranello durante el pasado Gran Premio de China.

Un mensaje que es una alentadora señal para Colapinto: "Creo que, si miramos dónde estábamos en 2025 y dónde estamos ahora, es una categoría completamente diferente.

"Estoy muy satisfecho. Hicimos un buen trabajo en la clasificación, a solo unas décimas de segundo de los McLaren. En los primeros stints, no perdí mucho terreno con los Ferrari", aseguró Gasly.

Relacionado: EXPLOTÓ el argentino: Franco Colapinto CULPA A LA FIA de ARRUINARLO en China

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

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