Hamilton lanza con fuerza su romance con Kim Kardashian

La señal más clara hasta ahora de un posible romance.

After semanas de especulación y de intensa cobertura mediática, la supuesta relación entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian podría finalmente ser real.

Los rumores han sido la comidilla de muchos desde finales de enero, cuando el mundo de la F1 se encendió tras los informes de que el siete veces campeón, Lewis Hamilton, pasó un fin de semana en un exclusivo retiro en Cotswolds junto a Kim, fundadora de Skims y estrella de la televisión.

Posteriormente, la pareja fue vista en París y, poco después, se les observó en San Francisco durante el Super Bowl LX, lo que sirvió para hacer pública su supuesta unión. Más recientemente, según se informa, coincidieron en un resort en Arizona.

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A pesar de toda la atención mediática, el piloto de 41 años ha preferido mantener su vida privada alejada del escrutinio, rechazando cualquier pregunta durante una conferencia de prensa de la F1.

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Lewis reacciona con emoji de ojos enamorados en la publicación de Kim K

El pasado lunes por la noche se dio lo que muchos consideran la pista más clara de esta unión repleta de glamour. Todo sucedió cuando Kim compartió en Instagram una imagen en la que luce un deslumbrante vestido dorado de Gucci. La publicación, titulada simplemente “GUCCI GIRL”, llegó a sus 353 millones de seguidores.

Aunque para Kim no era una novedad lucir lo último en moda de las grandes marcas, fue la reacción en los comentarios la que acaparó las miradas. Lewis Hamilton respondió dejando un emoji de ojos enamorados, lo que desató una ola de especulaciones.

¿Cuándo veremos a Kim Kardashian en la F1?

La gran incógnita ahora es si veremos a Kim en un evento de Fórmula 1. Imagina el revuelo mediático si la estrella llegase a aparecer, por ejemplo, en el garaje de Ferrari. Se barajaban historias sobre una posible presencia en Melbourne durante el Gran Premio de Australia, pero esos planes quedaron en el tintero.

Actualmente, todas las miradas se posan en el Gran Premio de Miami, que se celebrará el domingo 3 de mayo. Se trata de un evento de gran magnitud en Estados Unidos, retransmitido en directo por la tarde y destinado a captar la atención de una extensa audiencia.

Michael McCarthy, periodista senior del reconocido medio Front Office Sports, declaró a GPFans: “Kim podría hacer por la NFL lo que Taylor Swift logró, atrayendo nuevos aficionados y elevando el espectáculo a otro nivel”.

McCarthy añadió que Miami sería el escenario ideal para una aparición Kardashian, afirmando: “Esta ciudad se ha convertido en un mercado vibrante para todos los deportes. Con su toque de glamour hollywoodense, Kim aportaría un aire único a este candente destino de la Costa Este.”

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