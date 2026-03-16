Novedades de ÚLTIMA HORA sobre el GP de Arabia Saudita

Los planes para la nueva sede de Fórmula 1 en Arabia Saudí están tomando forma. Actualmente, la élite del automovilismo compite en el veloz circuito urbano de Yeda, pero el Gran Premio se trasladará a Qiddiya City en el futuro.

Este ambicioso megaproyecto, ubicado cerca de la capital Riad, no solo albergará un circuito de última generación, sino que se convertirá en una ciudad entera dedicada al deporte, la cultura y el entretenimiento.

El príncipe Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al Faisal, presidente de la Federación Saudí de Deportes de Motor, ofreció recientemente una actualización sobre el avance en la construcción.

Durante la visita del director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali, el año pasado ya se podían apreciar los progresos: "Recorrimos el paddock con sus instalaciones de boxes y la Paddock Club. Todo el complejo del paddock ya está construido. Es un proyecto realmente enorme", comentó frente a la versión alemana de Motorsport.com.

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Aunque el circuito en sí mismo está completado en casi un 40%, el príncipe subrayó que forma parte de un plan mucho mayor. "Estamos construyendo una ciudad entera, y el circuito es solo uno de los elementos. Estimo que la pista estará lista a principios de 2027."

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Híbrido entre circuito y ciudad

El diseño del llamado Speed Park Track está en manos del ex piloto austriaco Alexander Wurz y del reconocido Tilke Engineering, liderado por Hermann Tilke. Este trazado promete fusionar las características de un circuito permanente con el espíritu de una calle, con "The Blade" como auténtico punto culminante.

Esta curva, que cuenta con iluminación LED, se eleva 108 metros sobre un escenario diseñado para conciertos. Al Faisal explicó: "Se trata de un circuito permanente, pero situado en el centro de una ciudad. En realidad, es como un circuito urbano, pero construido de forma definitiva en medio de una gran ciudad, donde a su alrededor se están desarrollando muchos otros proyectos."

Sin prisa para el traslado

Aunque la construcción de las instalaciones avanza a buen ritmo, la organización no siente la necesidad de abandonar el circuito de Corniche en Yeda de inmediato. La Fórmula 1 se trasladará únicamente cuando toda la infraestructura, incluidos hoteles y parques de atracciones como Six Flags, esté operativa.

Al Faisal puntualizó que esta decisión se tomó en consenso con la máxima categoría: "No podemos mudarnos si aún faltan elementos clave a nuestro alrededor, como hoteles, centros comerciales y parques de diversiones. No queremos celebrar una carrera en medio de una zona en construcción, por lo que no tenemos prisa."

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El futuro en Qiddiya

Se espera que la pista esté lista el próximo año, aunque el traslado definitivo del Gran Premio probablemente se posponga un poco más. "La pista debe estar completada para 2027, por lo que es posible que la Fórmula 1 se traslade en 2028 o 2029", afirmó Al Faisal.

Además de acoger la Fórmula 1, hay planes para traer el MotoGP al nuevo complejo, mientras que NASCAR y la GT World Challenge Europe también han mostrado interés. Arabia Saudí quiere evitar que el proyecto termine como en otros países, donde se construyeron circuitos sin la prometida infraestructura complementaria. En Qiddiya, la experiencia del aficionado será la prioridad desde el primer día, complementada con atracciones como la montaña rusa más rápida del mundo y un parque especializado en gaming.

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