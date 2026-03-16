Novedades de ÚLTIMA HORA sobre el GP de Arabia Saudita
Novedades de ÚLTIMA HORA sobre el GP de Arabia Saudita
Los planes para la nueva sede de Fórmula 1 en Arabia Saudí están tomando forma. Actualmente, la élite del automovilismo compite en el veloz circuito urbano de Yeda, pero el Gran Premio se trasladará a Qiddiya City en el futuro.
Este ambicioso megaproyecto, ubicado cerca de la capital Riad, no solo albergará un circuito de última generación, sino que se convertirá en una ciudad entera dedicada al deporte, la cultura y el entretenimiento.
El príncipe Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al Faisal, presidente de la Federación Saudí de Deportes de Motor, ofreció recientemente una actualización sobre el avance en la construcción.
Durante la visita del director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali, el año pasado ya se podían apreciar los progresos: "Recorrimos el paddock con sus instalaciones de boxes y la Paddock Club. Todo el complejo del paddock ya está construido. Es un proyecto realmente enorme", comentó frente a la versión alemana de Motorsport.com.
Aunque el circuito en sí mismo está completado en casi un 40%, el príncipe subrayó que forma parte de un plan mucho mayor. "Estamos construyendo una ciudad entera, y el circuito es solo uno de los elementos. Estimo que la pista estará lista a principios de 2027."
Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin
Híbrido entre circuito y ciudad
El diseño del llamado Speed Park Track está en manos del ex piloto austriaco Alexander Wurz y del reconocido Tilke Engineering, liderado por Hermann Tilke. Este trazado promete fusionar las características de un circuito permanente con el espíritu de una calle, con "The Blade" como auténtico punto culminante.
Esta curva, que cuenta con iluminación LED, se eleva 108 metros sobre un escenario diseñado para conciertos. Al Faisal explicó: "Se trata de un circuito permanente, pero situado en el centro de una ciudad. En realidad, es como un circuito urbano, pero construido de forma definitiva en medio de una gran ciudad, donde a su alrededor se están desarrollando muchos otros proyectos."
Sin prisa para el traslado
Aunque la construcción de las instalaciones avanza a buen ritmo, la organización no siente la necesidad de abandonar el circuito de Corniche en Yeda de inmediato. La Fórmula 1 se trasladará únicamente cuando toda la infraestructura, incluidos hoteles y parques de atracciones como Six Flags, esté operativa.
Al Faisal puntualizó que esta decisión se tomó en consenso con la máxima categoría: "No podemos mudarnos si aún faltan elementos clave a nuestro alrededor, como hoteles, centros comerciales y parques de diversiones. No queremos celebrar una carrera en medio de una zona en construcción, por lo que no tenemos prisa."
El futuro en Qiddiya
Se espera que la pista esté lista el próximo año, aunque el traslado definitivo del Gran Premio probablemente se posponga un poco más. "La pista debe estar completada para 2027, por lo que es posible que la Fórmula 1 se traslade en 2028 o 2029", afirmó Al Faisal.
Además de acoger la Fórmula 1, hay planes para traer el MotoGP al nuevo complejo, mientras que NASCAR y la GT World Challenge Europe también han mostrado interés. Arabia Saudí quiere evitar que el proyecto termine como en otros países, donde se construyeron circuitos sin la prometida infraestructura complementaria. En Qiddiya, la experiencia del aficionado será la prioridad desde el primer día, complementada con atracciones como la montaña rusa más rápida del mundo y un parque especializado en gaming.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Recién en
Recomendado por la redacción
La DRAMÁTICA solución de Aston Martin para salvar a Alonso y Stroll en la temporada
Novedades de ÚLTIMA HORA sobre el GP de Arabia Saudita
Ferrari emite su veredicto FINAL tras la batalla entre Hamilton y Leclerc
¿HEREDERO? El antiguo ingeniero de Hamilton ve algo ESPECIAL en Antonelli
Últimas Noticias
Hamilton lanza con fuerza su romance con Kim Kardashian
- 1 hour ago
ÚLTIMA HORA: ¡Colapinto correrá en Argentina en 2026!
- 1 hour ago
La DRAMÁTICA solución de Aston Martin para salvar a Alonso y Stroll en la temporada
- 2 hours ago
Novedades de ÚLTIMA HORA sobre el GP de Arabia Saudita
- 2 hours ago
Ferrari emite su veredicto FINAL tras la batalla entre Hamilton y Leclerc
- 3 hours ago
¿HEREDERO? El antiguo ingeniero de Hamilton ve algo ESPECIAL en Antonelli
- 3 hours ago
Más leído
Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
- 28 febrero
Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
- 28 febrero
ESCÁNDALO: Señalan que Checo Pérez PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
¡Cadillac recibe su primer CASTIGO en la F1!
- 3 marzo
Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas
- 13 marzo