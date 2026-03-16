Ferrari emite su veredicto FINAL tras la batalla entre Hamilton y Leclerc

Las estrellas de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, vuelven a la lucha por subir al podio con regularidad.

Ferrari F1, bajo la dirección de Fred Vasseur, ha explicado por qué no se dieron órdenes de equipo a Lewis Hamilton y Charles Leclerc durante el Gran Premio de China.

Durante el sprint y la carrera principal del pasado fin de semana, Hamilton y Leclerc se disputaron intensamente el tercer puesto. Hamilton, a pesar de haber partido con buena ventaja, evitó enfrentarse a los veloces Mercedes para conservar sus neumáticos y mantener la posición.

En los últimos compases de la carrera del domingo, el piloto británico respondió a la presión de Leclerc y logró su primer podio con Ferrari. Vasseur justificó esta decisión afirmando que era mejor dejar que los pilotos se desenvuelvan libremente, pese al riesgo de terminar tercero y cuarto, posiciones muy beneficiosas para el equipo.

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"Confío plenamente en ellos", declaró a Sky Sports F1. "Es complicado frenarlos y pedirles que se congelen en una posición resultaría injusto. Son profesionales y lo han hecho muy bien. Esto es bueno para el equipo y para la F1, y prefiero dejarlo así."

Sobre el histórico podio de Hamilton con Ferrari, Vasseur opinó: "Es un paso crucial. El primero siempre es importante y sin duda nos ayudará a reponernos." También añadió: "Ahora nuestro objetivo es Mercedes. Ha sido una buena jornada en general, pero siendo realistas, seguimos muy lejos. Mercedes marca una diferencia de cuatro o cinco décimas. Es un gran reto."

"Trabajamos en todas las áreas, no solo en el power unit, que es especialmente complejo ya que está congelado hasta el ADUO. Vamos a aprovechar cada décima; en lugar de buscar una solución mágica de cinco décimas, es mejor mejorar varios detalles de una décima cada uno."

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¿Puede Ferrari reducir la brecha con Mercedes?

Por primera vez desde la llegada de Hamilton, Ferrari cuenta con dos pilotos capaces de pelear por los puestos de cabeza. El británico ha revitalizado su imagen en las primeras semanas de la temporada, mostrando una actitud positiva en las entrevistas y compitiendo intensamente con su compañero para sacar el máximo partido al coche.

Sin embargo, a pesar de este renovado empuje, el siete veces campeón seguro siente algo de nostalgia al ver a su antigua escudería, Mercedes, regresar a la cúspide del deporte, con George Russell y Kimi Antonelli repartiéndose victorias en la temporada 2026.

El equipo italiano se plantea cerrar la brecha con el conjunto de Brackley a lo largo de la temporada, esperando que Leclerc y Hamilton puedan conseguir alguna victoria ocasional antes de aspirar a un verdadero reto por el campeonato mundial el próximo año.

Todo depende de que Vasseur y su equipo lleven el desarrollo del coche en la dirección correcta y se centren en las áreas clave para ofrecer a sus pilotos una oportunidad real contra los pilotos de Mercedes.

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