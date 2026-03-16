¿HEREDERO? El antiguo ingeniero de Hamilton ve algo ESPECIAL en Antonelli

Kimi Antonelli consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 en China. Tras la carrera, el ingeniero de pista Pete Bonnington confesó que se asustó al ver al joven italiano quedándose sin agarre.

No obstante, el experimentado técnico sostiene que Antonelli posee cualidades únicas similares a las de leyendas como Michael Schumacher y Lewis Hamilton.

El fin de semana en Shanghái transcurrió casi a la perfección para el piloto, que ya había hecho historia el sábado al convertirse en el más joven en lograr la pole position.

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Durante la carrera del domingo, tuvo que enfrentarse desde el inicio a un agresivo Lewis Hamilton, pero el adolescente logró recuperar la delantera y amplió la ventaja hasta nueve segundos.

Con tres vueltas por disputarse, experimentó un percance al bloquear las ruedas al entrar en la curva cerrada, un episodio que el propio piloto describió como un "momento de infarto". Al final, supo mantener su ritmo y garantizó a Mercedes una doble victoria, con George Russell cruzando la meta en segundo lugar.

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Bono ve una “décima extra” en Antonelli

Pete Bonnington, quien durante años fue la mano derecha de Hamilton, encuentra en el joven italiano algo realmente especial. “Hace tiempo leí un libro sobre la regla de las 10.000 horas y llegué a creer firmemente que con suficiente práctica se podía llegar a ser el mejor”, cuenta el ingeniero a PlanetF1.

Sin embargo, esa percepción cambió al trabajar junto a los más grandes. “Conocí a pilotos como Michael y Lewis, y te das cuenta de que hay un paso adicional, esa décima extra o incluso dos. Y eso es precisamente lo que tiene Kimi. Lo podemos ver claramente en las estadísticas, ya que controla su coche de una forma única y equilibrada.”

La relación en la pista con Antonelli es una experiencia totalmente distinta para Bonnington comparada con la que tuvo trabajando con campeones consolidados.

“Con Lewis sabía exactamente lo que esperaba de él. Con un debutante joven, mi papel se transforma en el de mentor. Es un reto, ya que lo que antes era evidente ahora debo recordarlo con detalle”, explica el ingeniero.

A pesar de la diferencia de edad, la sintonía en el equipo es perfecta, y Antonelli se destaca por aportar una energía renovada y ese toque de humor que siempre alegra el ambiente.

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