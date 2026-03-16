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Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2026

Antonelli revela BERRINCHES de Hadjar

Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Antonelli revela BERRINCHES de Hadjar

Andrea Kimi Antonelli ha dejado atrás cualquier resentimiento con Isack Hadjar tras el incidente ocurrido durante la carrera sprint en China.

El piloto de Mercedes admitió que el choque, ocurrido el pasado sábado, fue culpa suya, ya que el coche de Hadjar sufrió graves daños. Aunque inicialmente la joven promesa de Red Bull rechazó sus disculpas, hoy la tensión entre ambos se ha disipado.

El percance se produjo ayer, en la primera ronda del sprint, concretamente en la curva 6. Antonelli arrancó con problemas de potencia, cayendo de la segunda a la octava posición.

En un intento por recuperar terreno de manera inmediata, bloqueó una rueda trasera y terminó deslizándose contra el lateral del coche de Hadjar, causando daños considerables en la parte inferior del automóvil y poniendo fin a la carrera del rival. Como consecuencia, se le impuso una penalización de diez segundos y dos puntos en su licencia, lo que dejó a Hadjar visiblemente frustrado.

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Disculpas aceptadas

Aunque al principio Hadjar se negó a conversar en parc fermé, hoy ambos pilotos aprovecharon el momento para hablar y aclarar las cosas.

"Durante la parada de pilotos pude acercarme y ya está todo solucionado. Sin duda, ayer fue mi error al chocar contra él sin intención, lo que afectó su carrera. Por eso, al término de la competición, me acerqué a disculparme", explicó Antonelli, evidenciando que la situación se ha resuelto.

El joven italiano comprende el enfado de su rival, especialmente dadas las emociones intensas que se vivieron tras la carrera. "Estaba en medio del enfrentamiento. Conocemos bien a Isack y cómo reacciona en esos momentos de alta tensión, pero hoy ya todo está en paz", declaró el piloto de Mercedes.

Así, parece que el fuerte carácter y la competitividad han quedado atrás, permitiendo a ambos talentos concentrarse en consolidarse en un equipo de alto nivel.

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