Hamilton logra el premio MÁS IMPORTANTE de su carrera y no fue en la pista

Es un fin de semana excelente para el siete veces campeón mundial de F1, Lewis Hamilton. El domingo, en el Gran Premio de China, no solo consiguió un podio debutante con el icónico color Ferrari, sino que también uno de sus proyectos recibió un importante galardón en los Oscar.

Hamilton fue reconocido en los créditos de producción por su colaboración en la exitosa película F1, estrenada el año pasado y protagonizada por Brad Pitt, Kerry Condon, Damson Idris y Javier Bardem. La cinta cosechó elogios y premios durante la temporada, culminando con el Óscar al Mejor Sonido en la 98ª edición de los Academy Awards.

Tras recibir el premio, el ingeniero de sonido estadounidense Juan Peralta mencionó en su discurso a Hamilton como uno de los grandes contribuyentes detrás del filme. “Gracias a la Academia, a Joe Kosinski, a Jerry Bruckheimer, a Plan B, a Lewis Hamilton, a la Fórmula 1 y a todo el equipo de Apple por hacer posible esta experiencia cinematográfica tan divertida”, expresó Peralta. Hamilton, a su vez, no tardó en felicitar al equipo a través de su historia en Instagram: “Gran trabajo, enhorabuena al equipo”.

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¿Cuál fue el papel de Hamilton en la película de F1?

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Hamilton asumió el rol de productor ejecutivo mediante su compañía Dawn Apollo Films, aportando su amplia experiencia al proyecto. Durante la realización del filme, se supo que fue él quien insistió en que ciertos detalles técnicos fueran correctos, asegurando una representación auténtica de la vida de un piloto.

El productor Jerry Bruckheimer recordó en 2024 cómo Hamilton demostró tener un ojo meticuloso para lo técnico. Por ejemplo, mencionó que en Silverstone, en la curva 3, Hamilton señaló la diferencia entre estar en segunda o tercera marcha gracias a su experiencia en pista. También comentó cómo, tras carreras especialmente exigentes como la de Singapur, el estrés y el calor hacían que los pilotos apenas pudieran levantarse del monoplaza, perdiendo hasta 10 libras.

Este compromiso con la autenticidad no solo enriqueció la película, sino que también dejó claro lo exigente que es el mundo de la F1, mostrando que detrás de cada carrera hay detalles y esfuerzos que solo unos pocos conocen en profundidad.

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