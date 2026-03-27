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Kimi Antonelli, Lewis Hamilton and Fred Vasseur in front of a Ferrari background

Así marcha el campeonato de CONSTRUCTORES rumbo al GP de Japón

Kimi Antonelli, Lewis Hamilton and Fred Vasseur in front of a Ferrari background — Foto: © IMAGO

Así marcha el campeonato de CONSTRUCTORES rumbo al GP de Japón

El Gran Premio de China confirmó lo que ya todos sospechábamos, Mercedes será el gran rival a vencer, si es que alguien puede, de la temporada.

La carrera en el Circuito Internacional de Shanghái significó una nueva muestra del impresionante monoplaza que ha logrado establecer Mercedes, con un dominio espectacular de sus pilotos.

En la carrera no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, especialmente en la arrancada de salida, ya que hubo cinco abandonos durante la carrera.

Ferrari por su parte, dio una carrera bastante mejor de lo esperado, ya que Leclerc y Lewis Hamilton quedaron tercero y cuarto, poniéndolos en segunda posición del campeonato.

Alpine ha dado una gran sorpresa al lograr puntuar por medio de sus dos pilotos después de muchísimo tiempo con Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Carlos Sainz logró dar la cara por Williams y sumar puntos por primera vez en la temporada.

Para escuderías como Aston Martin, irse sin puntos después de la carrera es un golpe fuerte a sus aspiraciones. En cambio, para Cadillac, dentro de todo fue esperado terminar sin puntos.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de China?

  • 1. Mercedes 98 puntos
  • 2. Ferrari 67 puntos
  • 3. McLaren 18 puntos
  • 4. Haas 17 puntos
  • 5. Red Bull Racing 12 puntos
  • 6. Racing Bulls 12 puntos
  • 7. Alpine 10 puntos
  • 7. Audi 2 puntos
  • 9. Williams 2 puntos
  • 10. Cadillac 0 puntos
  • 11. Aston Martin 0 puntos

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