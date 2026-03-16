Así marcha el campeonato de PILOTOS tras el GP de China

El Gran Premio de China entregó una carrera llena de caos en cuanto a múltiples abandonos debido a las nuevas reglas, pero dio arrolladores favoritos con George Russell y Andrea Kimi Antonelli, que de nuevo coparon las primeras dos posiciones.

El domingo en el Circuito Internacional de Shanghái inició con abandonos antes de siquiera empezar la carrera, con dos autos que no arrancaron, Oscar Piastri y Lando Norris.

Los pilotos españoles tuvieron un día muy para el olvido, ya que Alonso no pudo terminar la carrera, mientras Sainz tuvo problemas en su alerón desde el inicio, pero logró acabar en la zona de puntos.

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En lo que significó la carrera de los Ferrari fue una muestra más de lo que a pesar de ser el segundo mejor equipo, aún así están lejos de ganar, ya que Lewis Hamilton y Charles Leclerc intentaron competir por la victoria y no lo lograron.

En cuanto a Franco Colapinto, finalmente logró sumar su primer punto dentro de su época en Alpine.

El gran ganador fue Mercedes con un 1-2, donde Antonelli ganó con comodidad y Russell llegó también sin problemas en la segunda posición.

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¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2026?

1. George Russell 51 puntos

2. Andrea Kimi Antonelli 47 puntos

3. Charles Leclerc 34 puntos

4. Lewis Hamilton 33 puntos

5. Oliver Bearman 17 puntos

6. Lando Norris 15 punntos

7. Pierre Gasly 9 puntos

8. Max Verstappen 8 puntos

9. Liam Lawson 8 puntos

10. Arvid Lindblad 4 puntos

11. Isack Hadjar 4 puntos

12. Óscar Piastri 3 puntos

13. Carlos Sainz 2 puntos

14. Gabriel Bortoleto 2 puntos

15. Franco Colapinto 1 puntos

16. Esteban Ocon 0 puntos

17. Nico Hülkenberg 0 puntos

18. Alexander Albon 0 puntos

19. Valtteri Bottas 0 puntos

20. Checo Pérez 0 puntos

21. Fernando Alonso 0 puntos

22. Lance Stroll 0 puntos

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