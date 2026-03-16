Así marcha el campeonato de PILOTOS tras el GP de China
Así marcha el campeonato de PILOTOS tras el GP de China
El Gran Premio de China entregó una carrera llena de caos en cuanto a múltiples abandonos debido a las nuevas reglas, pero dio arrolladores favoritos con George Russell y Andrea Kimi Antonelli, que de nuevo coparon las primeras dos posiciones.
El domingo en el Circuito Internacional de Shanghái inició con abandonos antes de siquiera empezar la carrera, con dos autos que no arrancaron, Oscar Piastri y Lando Norris.
Los pilotos españoles tuvieron un día muy para el olvido, ya que Alonso no pudo terminar la carrera, mientras Sainz tuvo problemas en su alerón desde el inicio, pero logró acabar en la zona de puntos.
En lo que significó la carrera de los Ferrari fue una muestra más de lo que a pesar de ser el segundo mejor equipo, aún así están lejos de ganar, ya que Lewis Hamilton y Charles Leclerc intentaron competir por la victoria y no lo lograron.
En cuanto a Franco Colapinto, finalmente logró sumar su primer punto dentro de su época en Alpine.
El gran ganador fue Mercedes con un 1-2, donde Antonelli ganó con comodidad y Russell llegó también sin problemas en la segunda posición.
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¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2026?
- 1. George Russell 51 puntos
- 2. Andrea Kimi Antonelli 47 puntos
- 3. Charles Leclerc 34 puntos
- 4. Lewis Hamilton 33 puntos
- 5. Oliver Bearman 17 puntos
- 6. Lando Norris 15 punntos
- 7. Pierre Gasly 9 puntos
- 8. Max Verstappen 8 puntos
- 9. Liam Lawson 8 puntos
- 10. Arvid Lindblad 4 puntos
- 11. Isack Hadjar 4 puntos
- 12. Óscar Piastri 3 puntos
- 13. Carlos Sainz 2 puntos
- 14. Gabriel Bortoleto 2 puntos
- 15. Franco Colapinto 1 puntos
- 16. Esteban Ocon 0 puntos
- 17. Nico Hülkenberg 0 puntos
- 18. Alexander Albon 0 puntos
- 19. Valtteri Bottas 0 puntos
- 20. Checo Pérez 0 puntos
- 21. Fernando Alonso 0 puntos
- 22. Lance Stroll 0 puntos
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