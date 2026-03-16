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Leclerc, Mario Kart, socials

Ferrari responde a las CRÍTICAS de Leclerc respecto a Mario Kart

Leclerc, Mario Kart, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS X Scuderia Ferrari HP @ X

Ferrari responde a las CRÍTICAS de Leclerc respecto a Mario Kart

Aunque la polémica tras el Gran Premio de Melbourne fue fuerte respecto a la situación actual en la Fórmula 1, el humor no falta en Scuderia Ferrari.

El escudería italiana se burla de la crítica usando nuevamente la frase de Charles Leclerc, y comparte en sus redes sociales una imagen del volante del monégasque en el SF-26, con el juego Mario Kart 64 en la pantalla.

En los últimos días se ha bromeado mucho sobre que el elevado manejo de la energía para explotar al máximo las unidades de potencia de 2026 asemeja la carrera a una partida de Mario Kart. A pesar de ello, la situación sigue siendo motivo de preocupación.

Tras la carrera en China, se analizan posibles ajustes para mejorar la situación. Por su parte, Max Verstappen confirmó en la rueda de prensa que ha estado en constante diálogo con la FIA y la Fórmula 1 sobre diversas modificaciones para disipar las críticas.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

Mario Kart 64

Por ahora, el estado de las cosas no ha variado. A la llegada a China, Ferrari se permite esbozar una sonrisa al ver que, de forma puntual, en la pantalla del volante se muestra el juego Mario Kart 64 en lugar de la información habitual que necesitan los pilotos para afrontar las sesiones.

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