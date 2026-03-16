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Fred Vasseur, Ferrari, Bahrain, 2026

Ferrari reconoce la imponente SUPERIORIDAD de Mercedes

Fred Vasseur, Ferrari, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Ferrari reconoce la imponente SUPERIORIDAD de Mercedes

josselyn azucena mengivar martinez

Según Fred Vasseur, jefe de Ferrari, Mercedes se encuentra en otra dimensión. El directivo francés reconoció que el equipo italiano no pudo acercarse a la velocidad de las "flechas plateadas".

Sin embargo, también admitió que su propia escudería dejó escapar oportunidades importantes.

La supremacía de Mercedes no sorprendió a nadie. Kimi Antonelli ganó la carrera con comodidad, mientras que George Russell, aún con problemas en su auto, logró la segunda posición.

La diferencia con los rivales fue notable, ya que Lewis Hamilton terminó tercero y Charles Leclerc terminó cuarto. Por su parte, Max Verstappen incluso tuvo que abandonar la carrera.

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Mercedes en otro planeta

Tras la sesión, Vasseur fue claro al describir el actual panorama competitivo. A pesar de que Mercedes se mostró inalcanzable, el jefe de Ferrari admitió que su propio equipo pudo haber aprovechado mejor la situación.

"Hoy Mercedes estaba en otro planeta", comentó a Motorsport.com.

El británico solo pudo conseguir el tercer mejor tiempo, quedando lejos de Antonelli.

"Lewis tuvo problemas para alcanzar la temperatura ideal en la última vuelta; el ambiente estaba mucho más frío que ayer. Se encontró al límite entre una vuelta de preparación y una rápida", explicó.

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