Ferrari reconoce la imponente SUPERIORIDAD de Mercedes

Según Fred Vasseur, jefe de Ferrari, Mercedes se encuentra en otra dimensión. El directivo francés reconoció que el equipo italiano no pudo acercarse a la velocidad de las "flechas plateadas".

Sin embargo, también admitió que su propia escudería dejó escapar oportunidades importantes.

La supremacía de Mercedes no sorprendió a nadie. Kimi Antonelli ganó la carrera con comodidad, mientras que George Russell, aún con problemas en su auto, logró la segunda posición.

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La diferencia con los rivales fue notable, ya que Lewis Hamilton terminó tercero y Charles Leclerc terminó cuarto. Por su parte, Max Verstappen incluso tuvo que abandonar la carrera.

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Mercedes en otro planeta

Tras la sesión, Vasseur fue claro al describir el actual panorama competitivo. A pesar de que Mercedes se mostró inalcanzable, el jefe de Ferrari admitió que su propio equipo pudo haber aprovechado mejor la situación.

"Hoy Mercedes estaba en otro planeta", comentó a Motorsport.com.

El británico solo pudo conseguir el tercer mejor tiempo, quedando lejos de Antonelli.

"Lewis tuvo problemas para alcanzar la temperatura ideal en la última vuelta; el ambiente estaba mucho más frío que ayer. Se encontró al límite entre una vuelta de preparación y una rápida", explicó.

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