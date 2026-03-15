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Colapinto

ATENCIÓN Argentina: CHOQUE de Franco Colapinto en el GP de China

Colapinto — Foto: © IMAGO

ATENCIÓN Argentina: CHOQUE de Franco Colapinto en el GP de China

Franco Colapinto tuvo un fuerte choque con Esteban Ocon en el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

En la vuelta 33 de la carrera en Shanghai, el corredor argentino se encontró con el Haas del piloto francés a la salida del pitlane. Los dos autos se encontraron a la mitad de la curva e hicieron contacto.

El choque provocó que ambos hicieran un trompo, con el auto de Ocon terminando con los mayores daños del choque. Colapinto y Ocon habían peleado por varias vueltas en el GP de China, aunque ahora no pudieron evitar el accidente.

La FIA anunció que el incidente sería investigado. Unas vueltas después, se anunció un castigo de 10 segundos para Esteban Ocon.

Relacionado: VIDEO: ¡Valtteri Bottas CHOCA A CHECO PÉREZ en el GP de China!

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

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