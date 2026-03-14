Franco Colapinto confesó que Alpine no le ha dado el mismo monoplaza que Pierre Gasly durante el fin de semana del Gran Premio de China.

En declaraciones recogidas por ESPN, el corredor argentino señaló las diferencias que tiene con respecto a su compañero de equipo y el por qué no logró clasificar a la Q3 de la clasificación.

Así lo describió el sudamericano: "Es la realidad: ayer tenía muchas diferencias. Cuando hacés dos autos nuevos, de cero, es muy difícil replicarlos exactamente y hubo un upgrade en Melbourne que yo no tenía.

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"Y acá funciona tres veces mejor de lo que pensaba, entonces es mucha la carga trasera que me faltaba el viernes y sumado a una pérdida muy grande del ala delantera. Lo importante es que se entendió por qué estuve tan lejos de Pierre en el primer día y por qué estaba tan perdido.

"Y era que me preocupaba mucho. Pero haber entendido la pérdida de performance me dejó más tranquilo. Ahora vamos a trabajar para tener un gran día y ojalá pueda sumar puntos", declaró.

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¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

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