Ferrari PROVOCA MIEDO en el CAMPEÓN de la F1

Ferrari y su rendimiento mostrado en las primeras sesiones del Gran Premio de China 2026 han causado la reacción del piloto actual campeón de la Fórmula 1.

Lando Norris, hablando tras la clasificación en Shanghai, comentó lo siguiente sobre el ritmo de Lewis Hamilton y Lando Norris de cara a la segunda carrera del Campeonato Mundial 2026.

Esto dijo el campeón de 2025 a la prensa: “Tenemos un motor más potente que el Ferrari. Sencillamente somos más rápidos en línea recta, pero, por otro lado, hay un coche que toma algunas curvas más rápido que el propio Mercedes.

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"Así que es difícil seguirles el ritmo en las curvas y luego intentar adelantarlos en las rectas. Gestionan mejor sus neumáticos, tienen más agarre y, por lo tanto, es mucho más fácil conservarlos de esta manera”, apuntó.

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¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usan los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

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