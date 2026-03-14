Kimi Antonelli LANZA ADVERTENCIA al resto de la parrilla para el GP de China
Kimi Antonelli LANZA ADVERTENCIA al resto de la parrilla para el GP de China
Andrea Kimi Antonelli lanzó un mensaje para el resto de la parrilla de la Fórmula 1 de cara al Gran Premio de China.
El corredor italiano consiguió la pole en Shanghai y se convirtió en el más joven de la historia en hacerlo; sin embargo, el piloto de Mercedes no se conforma con eso y emitió una advertencia para sus rivales del domingo.
Esto fue lo que dijo el piloto de Italia a SkySports: "Estoy contento, no cometí errores y reinicié después de las dificultades en el Sprint. Ahora me enfoco a la carrera, hay que cerrar bien el trabajo.
"Me gustaría volver a llevar a Italia al escalón más alto del podio. Tuve un poco de dificultad con el equilibrio y tenía mucho bajo dirección desde el Q2, tanto que parecía que había algo que no iba bien en el coche.
"Incluso en la Q3 no fue fácil, pero logré armar la vuelta y mañana saldré primero, así que estoy muy contento. El ritmo es bueno, incluso en el Sprint he vuelto bien, pero obviamente la salida fue un punto débil.
"He visto lo que salió mal en el Sprint, así que mañana intentaré no complicar demasiado las cosas e intentaré hacer bien el procedimiento, calentar bien la goma y luego intentaré hacer una salida limpia. Luego se verá", señaló.
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¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?
Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.
Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.
Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.
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