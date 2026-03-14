Carlos Sainz emitió un duro mensaje en contra de Williams tras la clasificación del Gran Premio de China del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

En declaraciones publicadas por el Diario Marca, el corredor nacido en Madrid reconoció que el rendimiento del monoplaza está dejando qué desear y que no está a la altura del nivel de vueltas que está dando.

Esto fue lo que dijo el número 55: "Sí, ha sido una vuelta muy rápida la de hoy, también ayer en la Sprint qualy... y en la carrera (Sprint) la verdad que he ido rápido, pero desgraciadamente en estos momentos para el equipo son momentos duros donde ni siquiera una vuelta muy buena te permite pasar a la Q2.

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"Así que sí, frustrante, pero a la vez intentando de momento en esta primera parte de la temporada quedarme con los pocos positivos que hay. Lo positivo es que voy rápido con el coche y aunque no hice la qualy en Australia y prácticamente no hice libres ni aquí ni allí, y pese a ello, me subo al coche y hago buenas vueltas, así que la verdad que hay que quedarse con esas cosas.

"Así que paciencia, muy frustrante, pero estoy intentando mantener esa frustración al margen por lo menos en este primer cuarto de temporada, porque si no se puede hacer el año muy muy largo", señaló.

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¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

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