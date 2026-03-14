Fernando Alonso admitió lo evidente. Aston Martin está a la par de Sergio Pérez y Cadillac, un proyecto recién nacido en la Fórmula 1.

Tras la clasificación del Gran Premio de China del Campeonato Mundial 2026, el bicampeón del mundo compartió sus impresiones de cara a la carrera del domingo y dejó un poderoso mensaje.

Cuando ESPN le preguntó si podría vencer a Cadillac o Willams, el español dijo siguiente: "No mañana. Nos faltan tres o cuatro meses para salir de ese grupo. Tenemos un déficit de potencia muy grande.

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"En carrera se aumenta un poco ese déficit porque no podemos utilizar la batería descargándola en una vuelta como se hace en crono; tenemos que guardar un poco a mitad de la recta.

"Así que si en la crono tenemos el 25% de la vuelta con el motor a combustión, en carrera tenemos como el 50% de la vuelta con el motor a combustión, así que las diferencias se agrandan un poco en carrera", comentó.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

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