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Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

Colapinto F1 Hoy: CONSTERNADO tras resultado; Alpine expone al CULPABLE DEL FRACASO

Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo — Foto: © IMAGO

Colapinto F1 Hoy: CONSTERNADO tras resultado; Alpine expone al CULPABLE DEL FRACASO

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