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Carlos Sainz Jr.

Sainz entra en modo de CRÍTICA dentro de Williams

Carlos Sainz Jr. — Foto: © IMAGO

Sainz entra en modo de CRÍTICA dentro de Williams

Carlos Sainz ha tenido dificultades de nuevo en las sesiones del primer día de actividad de Williams en China.

Sainz y la mala suerte de Williams han llevado de Melbourne a Shanghái los problemas y el piloto español ha visto de nuevo cortado su tiempo en el monoplaza en pista.

Después de una sesión de prácticas libres recortada, la clasificación para la carrera sprint no fue el mejor resultado, por ello, el español habló al respecto al finalizar su actividad.

"Ha sido como esperábamos, circuito difícil para nosotros, pero tampoco nos ayudamos teniendo unas libres así", señaló Sainz.

"Se puede luchar por algo más, pero aprovecharemos para hacer todas las pruebas posibles", agregó.

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Williams y sus expectativas para 2026

Williams ha insistido desde hace tiempo en que su enfoque para 2026 se centra en la reforma reglamentaria. Por ello, fue sorprendente ver que el equipo no estuviera listo para la primera sesión de pruebas en Barcelona en enero, y los problemas técnicos se han mantenido desde entonces.

El equipo cuenta con uno de los alineamientos de pilotos más talentosos de la parrilla, y sus estrellas no se conforman con posiciones fuera de los puntos. En 2025, Sainz consiguió dos podios en Grandes Premios y un podio en la carrera sprint, mientras la escudería se ubicó entre los cinco primeros en el campeonato de constructores.

Las expectativas para 2026 eran posicionarse entre los cuatro mejores, pero hasta ahora ese objetivo no se ha materializado. Incluso Albon comentó tras el Gran Premio de Australia que la escudería no está compitiendo siquiera en la lucha intermedia de la parrilla.

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