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Fernando Alonso, Aston Martin, Australia, 2026

Alonso se consuela en China GRACIAS a Sainz

Fernando Alonso, Aston Martin, Australia, 2026 — Foto: © IMAGO

Alonso se consuela en China GRACIAS a Sainz

Fernando Alonso ha optado por ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío en Aston Martin en el primer día de actividades en el Gran Premio de China de la Fórmula 1 2026.

El bicampeón del mundo y su escudería han sufrido de múltiples problemas que han complicado el comienzo del campeonato de sus pilotos. Para su mala fortuna, esos temas no parecen que vayan a terminar para la próxima carrera, pero ha encontrado algo de luz en el camino para destacar.

En declaraciones posteriores a la clasificación de la carrera sprint, Alonso explicó los puntos positivos del día

"Hoy intentamos mejorar el chasis, hicimos un progreso mínimo, se nota poco pero pudimos recortar al menos con Williams, pero estando tan lejos se ve muy poco", confirmó el asturiano.

Relacionado: CONFIRMADO: Aston Martin y Fernando Alonso serán SALVADOS POR LA FIA en 2026

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

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