Verstappen y la actitud DERROTISTA de Red Bull en China

Max Verstappen salió visiblemente decepcionado tras la sesión de sprint en el Gran Premio de China de F1.

No pudo superar la octava posición y la distancia con equipos como Mercedes, McLaren y Ferrari fue abismal. El tetracampeón mundial afirmó que su Red Bull RB22 no ofrece el agarre necesario para seguir el ritmo de los principales equipos.

Esta mañana, en el Shanghai International Circuit, Verstappen se quedó 1.734 segundos por detrás del líder en la parrilla, George Russell. Kimi Antonelli, por su parte, consiguió un primer y segundo puesto para Mercedes.

Tanto las escuderías Ferrari y McLaren como la Alpine de Pierre Gasly se situaron por delante del neerlandés. Además, su compañero de equipo, Isack Hadjar, se clasificó en décima posición, justo detrás de Ollie Bearman. El piloto duda que Red Bull Racing pueda lograr mejoras significativas antes de la sprint del sábado.

Simplemente sin agarre

"Si hablamos de ritmo, la jornada en general fue un desastre", comentó Verstappen a Viaplay. "Sin agarre… Creo que ese fue el mayor problema, simplemente no tenía control. La estabilidad se perdió, lo que me costó mucho tiempo en las curvas y dejó a la vista otros inconvenientes. Pero lo principal es que el coche no se comporta bien en las curvas."

Al ser cuestionado por si él y Red Bull intentarían modificar la configuración, incluso cambiarla por completo, el piloto de Limburg concluyó: "Ya veremos. Por ahora, haremos lo que esté a nuestro alcance. Ya veremos."

