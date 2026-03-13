close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen in Melbourne

Verstappen y la actitud DERROTISTA de Red Bull en China

Max Verstappen in Melbourne — Foto: © IMAGO

Verstappen y la actitud DERROTISTA de Red Bull en China

Max Verstappen salió visiblemente decepcionado tras la sesión de sprint en el Gran Premio de China de F1.

No pudo superar la octava posición y la distancia con equipos como Mercedes, McLaren y Ferrari fue abismal. El tetracampeón mundial afirmó que su Red Bull RB22 no ofrece el agarre necesario para seguir el ritmo de los principales equipos.

Esta mañana, en el Shanghai International Circuit, Verstappen se quedó 1.734 segundos por detrás del líder en la parrilla, George Russell. Kimi Antonelli, por su parte, consiguió un primer y segundo puesto para Mercedes.

Tanto las escuderías Ferrari y McLaren como la Alpine de Pierre Gasly se situaron por delante del neerlandés. Además, su compañero de equipo, Isack Hadjar, se clasificó en décima posición, justo detrás de Ollie Bearman. El piloto duda que Red Bull Racing pueda lograr mejoras significativas antes de la sprint del sábado.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Simplemente sin agarre

"Si hablamos de ritmo, la jornada en general fue un desastre", comentó Verstappen a Viaplay. "Sin agarre… Creo que ese fue el mayor problema, simplemente no tenía control. La estabilidad se perdió, lo que me costó mucho tiempo en las curvas y dejó a la vista otros inconvenientes. Pero lo principal es que el coche no se comporta bien en las curvas."

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Al ser cuestionado por si él y Red Bull intentarían modificar la configuración, incluso cambiarla por completo, el piloto de Limburg concluyó: "Ya veremos. Por ahora, haremos lo que esté a nuestro alcance. Ya veremos."

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5554 votos

Relacionado

Fórmula 1 Max Verstappen Gran Premio de China

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Colapinto F1 Hoy: ESCÁNDALO, EXPONE CENSURA

Colapinto F1 Hoy: ESCÁNDALO, EXPONE CENSURA

  • 2 hours ago
F1 Hoy: Alonso suelta LO PEOR para Aston Martin; Mercedes domina en China

F1 Hoy: Alonso suelta LO PEOR para Aston Martin; Mercedes domina en China

  • Hoy 10:00
ÚLTIMA HORA: Checo se queda fuera en China por culpa de Cadillac

ÚLTIMA HORA: Checo se queda fuera en China por culpa de Cadillac

  • Hoy 08:40
Checo F1 Hoy: Denuncia los monoplazas de 2026; Expone EL TRATO de Ferrari con Cadillac

Checo F1 Hoy: Denuncia los monoplazas de 2026; Expone EL TRATO de Ferrari con Cadillac

  • 1 hour ago
Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China

Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China

  • Hoy 07:03
Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái

Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái

  • Hoy 06:50

Recién en

14:00
Checo F1 Hoy: Denuncia los monoplazas de 2026; Expone EL TRATO de Ferrari con Cadillac
13:00
Colapinto F1 Hoy: ESCÁNDALO, EXPONE CENSURA
11:18
Los comisarios entregan la decisión FINAL sobre Antonelli y Norris
11:03
Ferrari, duramente criticado tras la TERRIBLE DECISIÓN sobre Hamilton
10:49
Hamilton lanza nuevo RECLAMO sobre el motor "ilegal" de Mercedes
Noticias F1

Recomendado por la redacción

Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre Formula 1

Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre

Hoy 09:24
ÚLTIMA HORA: Checo se queda fuera en China por culpa de Cadillac Cadillac

ÚLTIMA HORA: Checo se queda fuera en China por culpa de Cadillac

Hoy 08:40
Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China Gran Premio de China

Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China

Hoy 07:03
Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái Formula 1

Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái

Hoy 06:50
Ontdek het op Google Play
x