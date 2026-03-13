Verstappen y la actitud DERROTISTA de Red Bull en China
Verstappen y la actitud DERROTISTA de Red Bull en China
Max Verstappen salió visiblemente decepcionado tras la sesión de sprint en el Gran Premio de China de F1.
No pudo superar la octava posición y la distancia con equipos como Mercedes, McLaren y Ferrari fue abismal. El tetracampeón mundial afirmó que su Red Bull RB22 no ofrece el agarre necesario para seguir el ritmo de los principales equipos.
Esta mañana, en el Shanghai International Circuit, Verstappen se quedó 1.734 segundos por detrás del líder en la parrilla, George Russell. Kimi Antonelli, por su parte, consiguió un primer y segundo puesto para Mercedes.
Tanto las escuderías Ferrari y McLaren como la Alpine de Pierre Gasly se situaron por delante del neerlandés. Además, su compañero de equipo, Isack Hadjar, se clasificó en décima posición, justo detrás de Ollie Bearman. El piloto duda que Red Bull Racing pueda lograr mejoras significativas antes de la sprint del sábado.
Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin
Simplemente sin agarre
"Si hablamos de ritmo, la jornada en general fue un desastre", comentó Verstappen a Viaplay. "Sin agarre… Creo que ese fue el mayor problema, simplemente no tenía control. La estabilidad se perdió, lo que me costó mucho tiempo en las curvas y dejó a la vista otros inconvenientes. Pero lo principal es que el coche no se comporta bien en las curvas."
Al ser cuestionado por si él y Red Bull intentarían modificar la configuración, incluso cambiarla por completo, el piloto de Limburg concluyó: "Ya veremos. Por ahora, haremos lo que esté a nuestro alcance. Ya veremos."
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Recién en
Recomendado por la redacción
Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre
ÚLTIMA HORA: Checo se queda fuera en China por culpa de Cadillac
Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China
Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái
Últimas Noticias
Checo F1 Hoy: Denuncia los monoplazas de 2026; Expone EL TRATO de Ferrari con Cadillac
- 1 hour ago
Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre
- Hoy 09:24
Colapinto F1 Hoy: ESCÁNDALO, EXPONE CENSURA
- 2 hours ago
Verstappen y la actitud DERROTISTA de Red Bull en China
- 3 hours ago
Los comisarios entregan la decisión FINAL sobre Antonelli y Norris
- Hoy 11:18
Ferrari, duramente criticado tras la TERRIBLE DECISIÓN sobre Hamilton
- Hoy 11:03
Más leído
Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
- 28 febrero
Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
- 28 febrero
ESCÁNDALO: Señalan que Checo Pérez PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero
¡Cadillac recibe su primer CASTIGO en la F1!
- 3 marzo