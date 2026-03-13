close global

Kimi Antonelli in Melbourne

Los comisarios entregan la decisión FINAL sobre Antonelli y Norris

Kimi Antonelli in Melbourne — Foto: © IMAGO

Los comisarios entregan la decisión FINAL sobre Antonelli y Norris

Mercedes logró un impresionante resultado de primera y segunda posición durante la clasificación sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1.

Todavía se desconoce si ocuparán la fila delantera completa en la salida. El piloto Kimi Antonelli había sido investigado por un incidente con Lando Norris, y la FIA ya ha emitido su veredicto.

George Russell aseguró su segunda pole de la temporada 2026, siendo el más rápido en el Shanghai International Circuit durante la sesión de clasificación para el Sprint. Tras haber conseguido la pole en el Gran Premio de Australia el pasado domingo, la jornada destacó nuevamente por la actuación de Antonelli, que terminó en segunda posición.

Detrás se ubicaron Lando Norris, su compañero de equipo Oscar Piastri y los pilotos de Ferrari. La decisión de permitir que el joven italiano mantenga su P2 en la parrilla aún era incierta debido a que Antonelli fue investigado por posiblemente haber bloqueado a Norris en la primera curva, en pleno desarrollo de la SQ2.

Artículo 4.1.1

Detener a otro competidor durante la clasificación constituye una infracción del artículo 4.1.1 del reglamento deportivo. Este establece que “todo piloto que, a juicio de los comisarios, se detenga innecesariamente en pista o impida el avance de otro piloto sin justificación, puede ser objeto de sanciones.”

Antonelli salió de los pits justo cuando Norris se disponía a realizar una vuelta de calentamiento, y se encontraron en la primera curva. Los comisarios explicaron que el piloto de Mercedes no recibirá sanción, dado que en ese momento Norris no estaba marcando tiempos de vuelta.

