Ferrari, duramente criticado tras la TERRIBLE DECISIÓN sobre Hamilton

Johnny Herbert no está contento con la actuación de Ferrari en el Gran Premio de Australia. Según el ex piloto de Fórmula 1, la escudería italiana cometió un error crucial al no aprovechar las neutralizaciones durante la carrera.

La escudería decidió dejar fuera a Charles Leclerc y Lewis Hamilton durante una fase de Virtual Safety Car, mientras que Mercedes y casi todas las demás escuderías aprovecharon la oportunidad para entrar a boxes y cambiar neumáticos. Herbert sostiene que este fallo estratégico arruinó por completo las posibilidades de victoria para el equipo de Maranello.

Durante la carrera en Melbourne, que finalmente ganó George Russell para Kimi Antonelli, Ferrari parecía tener la delantera. Leclerc encabezó la primera parte del encuentro, pero al no reaccionar durante la primera situación de Virtual Safety Car, sus pilotos perdieron valiosos segundos frente a los de Mercedes, quienes realizaron una parada muy eficaz. Al final, Leclerc concluyó en tercer lugar, justo por delante de su compañero Hamilton.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

La regla del 90 por ciento

El artículo sigue tras el video

Herbert asegura que la decisión de Ferrari va en contra de los principios básicos de la estrategia en la Fórmula 1. "En el noventa por ciento de los casos, cuando se activa un Virtual Safety Car o un Safety Car, la mejor opción es entrar a boxes, ya que todos circulan a menor velocidad", explica el analista. Para el británico, la pérdida de tiempo fue insuperable. "Eso evidenció cuánto se perdieron, ya que perdieron aproximadamente quince segundos. Con ello, la victoria se les escapó", puntualizó Herbert sobre el fallo estratégico de la célebre escudería.

Lo que sorprendió aún más a Herbert fue ver que Ferrari optó por la misma estrategia para ambos coches. Incluso Lewis Hamilton, quien comienza su segundo año con el gigante italiano, expresó a través de la radio su frustración por la ausencia de tácticas diferenciadas. Herbert destaca que diversificar las opciones hubiera sido clave para superar a Mercedes. "Simplemente, tenían la capacidad de dividir la estrategia. Como comentó Lewis: 'Podríamos haberlo hecho de forma separada. ¿Por qué no lo hicimos?'" comenta Herbert. "Si no se diversifica y no se reserva un coche para cubrir a Mercedes, se acaba en una situación comprometedora. Fue una decisión realmente desastrosa por parte de Ferrari."

Falta de capacidad de adaptación

El ex piloto británico observa una marcada diferencia entre Ferrari y los otros equipos de primer nivel en cuanto a capacidad para reaccionar ante imprevistos durante la carrera. Mientras que Red Bull Racing y Mercedes suelen ser flexibles y adaptan sus estrategias sobre la marcha, Ferrari, según Herbert, parece aferrarse a un plan preestablecido sin modificarlo ante las circunstancias. Esto les impide hacer los ajustes necesarios, a diferencia de sus rivales que cambian de táctica cuando la situación lo requiere.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!