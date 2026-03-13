Hamilton lanza nuevo RECLAMO sobre el motor "ilegal" de Mercedes

De cara al 2026 han circulado rumores sobre que Mercedes contaría con un motor "ilegal" gracias a un truco en la relación de compresión.

En Australia, el contundente resultado 1-2 de George Russell y Kimi Antonelli despertó sospechas en Lewis Hamilton. El piloto de Ferrari espera que la FIA aclare la sorprendente ventaja de Mercedes, mientras Russell se divierte recordando esos momentos.

Russell viajó en el mismo avión que Hamilton desde Melbourne hacia Shanghai para el sprint en China. Durante la grabación de Viaplay, el británico soltó una broma: "Seguro me escuchan diciendo: 'Tu motor es tan bueno, tu relación de compresión es ilegal, etc.' Creo que optaré por dormir un rato. Primero le diré: 'Cállate y céntrate en tu propio coche'."

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Hamilton quiere centrarse en su equipo

El artículo sigue tras el video

En el paddock mediático de Shanghai, le preguntaron a Hamilton si había hablado con Russell tras los comentarios en Viaplay.

"No dispongo de toda la información, así que no sé mucho al respecto, pero claro, le pregunté por el motor", respondió entre risas. "Supongo que ellos pueden ser más eficientes; tal vez consiguen recargar mejor la batería o extraer más potencia del motor de combustión. Pero en lugar de preocuparnos por lo que hacen los demás, debemos trabajar para sacar lo máximo de nuestro paquete." El siete veces campeón mundial destacó su orgullo por lo que Ferrari ha mostrado hasta ahora.

Related image

Hamilton merecía subir al podio

El reportero de Viaplay, Chiel van Koldenhoven, se acercó a Russell en el paddock para preguntar sobre el vuelo. "Estuvo muy bien. [Hamilton] se veía contento y en buena forma", contó el británico.

"Y, la verdad, al recordar la carrera, pienso que merecía terminar en el podio. Tuve algo de lástima por él, fue extremadamente rápido. Nuestra victoria no habría sido sencilla si Charles y Lewis hubieran realizado una parada en boxes durante la virtual safety car, ya que podrían igualar nuestro ritmo."

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!