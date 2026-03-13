¿Cómo funcionan y cuáles cambios le esperan a Checo en 2026?

Todo lo que necesitas saber sobre el formato sprint de la F1 en 2026

Para el 2026, la Fórmula 1 y la FIA suman tres nuevos circuitos al calendario de fines de semana sprint, incorporando además cambios adicionales, entre ellos la inclusión de 22 coches en la parrilla.

El sprint debutó en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021, y Silverstone regresa este año como sede del sprint tras su lanzamiento en el evento inaugural. En 2021 y 2022 se disputaron tres fines de semana sprint y, pese a las opiniones encontradas, los equipos acordaron duplicar ese número a partir de 2023. El formato modificado introducido en 2024 se mantendrá sin cambios para 2026.

Desde su aparición, el sprint se ha convertido en una parte favorita del calendario, ofreciendo acción competitiva en cada día del fin de semana. La FIA ha reconocido recientemente la posibilidad de ampliar el calendario hasta 12 fines de semana sprint en el futuro.

¿Qué cambió en las carreras sprint de F1 para 2024?

Para la temporada 2024 se introdujo la clasificación sprint, que decide la parrilla para la carrera sprint y se celebra el viernes, justo después de la sesión de entrenamientos libres. La carrera sprint se desarrolla el sábado y, posteriormente, la clásica clasificación del Gran Premio establece la parrilla para la carrera principal del domingo. Aunque el sprint se ha convertido en un evento autónomo, los puntos obtenidos cuentan para el campeonato general.

¿Hay cambios en el formato sprint de F1 para 2026?

Los fines de semana sprint en 2026 serán mayormente iguales, a pesar de las nuevas regulaciones para chasis y unidades de potencia. Al igual que la temporada pasada, los pilotos dispondrán de una única sesión de entrenamientos libres el viernes para familiarizarse con el circuito, seguida de la clasificación sprint. El sábado se disputará la carrera de 100 km, y más tarde se llevará a cabo la clasificación del Gran Premio que definirá la parrilla del domingo.

Una novedad importante es la eliminación de los seis coches más lentos durante las primeras dos sesiones de la clasificación sprint (SQ1 y SQ2) en lugar de cinco, debido a la llegada del undécimo equipo, Cadillac. La clasificación del viernes seguirá el mismo formato que en 2025, con SQ1 de 12 minutos, SQ2 de 10 y SQ3 de ocho minutos.

¿Cuándo se disputarán las carreras sprint en la F1 en 2026?

El calendario y la programación de los sprints se han reorganizado por completo este año, manteniéndose solo dos circuitos en su posición anterior. Aunque el campeonato de 2026 sigue contando con seis fines de semana sprint, solo Shanghái y Miami conservan su plaza en el calendario. En lugar del sprint previsto en Bélgica, la carrera se trasladará a Canadá; un segundo sprint en Estados Unidos queda sustituido por Silverstone, que vuelve al circuito sprint después de su última aparición en 2021. Asimismo, el sprint de Interlagos será reemplazado por un fin de semana en Zandvoort y el de Qatar por una carrera de 100 km en Singapur.

China - Shanghai International Circuit (sábado, 14 de marzo) USA - Miami International Autodrome (sábado, 2 de mayo) Canadá - Circuit Gilles-Villeneuve, Montreal (sábado, 23 de mayo) Reino Unido - Silverstone (sábado, 4 de julio) Países Bajos - Zandvoort (sábado, 22 de agosto) Singapur - Marina Bay Street Circuit (sábado, 10 de octubre)

¿Qué puntos se reparten en las carreras sprint de F1?

Cuando se introdujo el sprint en 2021, los pilotos recibían tres puntos por ganar, dos por el segundo puesto y uno por el tercero. Sin embargo, en 2022 se reformuló el sistema de puntos para incentivar a los pilotos de media tabla, medida que se mantendrá para 2026. Con el objetivo de preservar el Gran Premio del domingo como el evento principal, el sistema actual otorga ocho puntos al ganador, siete al segundo y así sucesivamente, otorgándose un punto al octavo. Además, no se concederá punto alguno por la vuelta más rápida, ni en el sprint ni en el Gran Premio, tras la eliminación de ese bono en 2025.

¿Cuánto dura una carrera sprint en la F1?

La carrera sprint se extiende a lo largo de 100 km, una distancia considerablemente menor a los 305 km de un Gran Premio. A diferencia de las carreras completas, en el sprint no están previstas paradas obligatorias en boxes.

