El ADORABLE gesto de Hamilton dentro del GP de China

Lewis Hamilton ha aprovechado el breve tiempo libre entre el Gran Premio de Australia y el de China para disfrutar de uno de sus hobbies favoritos.

El piloto de Ferrari comenzó la temporada 2026 de la mejor manera en Australia, donde terminó en la cuarta posición, apenas detrás de su compañero Charles Leclerc. Con Leclerc ya celebrando su primer podio de la campaña, Hamilton tiene la mirada puesta en Shanghái para redimirse tras un fin de semana irregular el año pasado.

Durante sus preparativos, el británico mostró una actitud muy relajada. Junto a su madre, se tomó un respiro y se acercó a unos adorables conejitos, demostrando que hasta los campeones se saben disfrutar de los pequeños momentos fuera de la pista.

El artículo sigue tras el video

Antes del segundo gran encuentro del calendario en China, un aficionado compartió en la red social X un emotivo video en el que Hamilton publicaba en Douyin: "¡Hoy hice nuevos y simpáticos amigos!", mientras se le veía en un tierno clip junto a su madre,

Carmen Larbalestier. En la imagen, ambos disfrutan de la compañía de un pequeño nido de conejos: Carmen acaricia a los animales que se agolpan a su alrededor y Hamilton les brinda mimos y sabrosas zanahorias.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

¿Logrará Hamilton romper la sequía de Ferrari en el Gran Premio de China?

Mantener la calma es justo lo que necesita el piloto de 41 años antes de un agitado fin de semana de carrera rápida. En el GP de China de 2025, Hamilton celebró su primera victoria en un coche rojo, subiendo al escalón más alto del podio al ganar el sprint; sin embargo, en la carrera principal fue superado por Leclerc y solo pudo asegurar la sexta posición, justo antes de que la Scuderia sufriera una doble descalificación por incumplir el grosor mínimo exigido en los skid blocks.

El ex piloto de Mercedes ahora tiene dos oportunidades para redimirse, ya que desde aquel fin de semana en Shanghái no ha vuelto a subir al podio, ni en la carrera sprint ni en el Gran Premio completo, mientras los días sin victoria siguen acumulándose.

En la primera prueba de la temporada, los Ferrari demostraron velocidad: Leclerc pasó de la cuarta a la primera posición después de la salida en Melbourne, y Hamilton también logró situarse entre los tres primeros, evidenciando un arranque fulminante.

¿Cuándo es la próxima carrera de F1?

Hamilton regresa con Ferrari en la segunda ronda de la temporada 2026 durante el Gran Premio de China de este fin de semana. La carrera principal se disputará el domingo 15 de marzo a las 15:00 hora local (CST), lo que equivale a las 7:00 GMT y a las 3:00 ET. Además, Shanghái acogerá la primera de seis carreras sprint que formarán parte del emocionante formato de este fin de semana.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!