Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái

La Fórmula 1 volvió este fin de semana con el Gran Premio de China, que marca la segunda ronda del campeonato 2026. El evento se disputará en el Shanghai International Circuit, prometiendo emociones fuertes y un espectáculo vibrante para los seguidores de la máxima categoría.

El circuito, ubicado en el distrito de Jiading, será también el escenario del primer fin de semana sprint de la temporada.

Con tan solo una hora de entrenamientos el viernes previo a la primera sesión de clasificación sprint del año, el clima se convierte en un factor decisivo. La puntualidad y la estrategia en pista estarán muy influenciadas por las condiciones meteorológicas, que podrían marcar la diferencia en cada vuelta.

En la última cita en Melbourne, vimos a Oscar Piastri perder el control de su nuevo McLaren incluso antes de alcanzar la vuelta de formación, y todo ello sin la presencia de lluvia. Este incidente resalta la importancia de la preparación y la adaptación a cualquier circunstancia en la pista.

Mientras las nuevas normativas de chasis y unidades de potencia continúan generando controversia y cierto caos en la parrilla, cabe preguntarse cómo influirá el pronóstico meteorológico en el Gran Premio de China de este fin de semana. La tensión en el ambiente logra que equipos y pilotos revisen cada detalle para optimizar su rendimiento.

Pronóstico del clima para el Gran Premio de China

Sábado 14 de marzo (Sprint y Clasificación)

El sábado, con un programa repleto en Shanghai, promete transcurrir sin interrupciones meteorológicas inesperadas. La primera carrera sprint de 2026 arrancará a las 11:00 CST (03:00 GMT) en un ambiente similar al del viernes: temperaturas de 15°C, sol radiante en el circuito y vientos del sureste que podrán alcanzar los 20 km/h justo para el desafío de 100 km.

Ni la sesión sprint ni la clasificación principal están amenazadas por la lluvia, lo que augura una competición ininterrumpida y una lucha intensa por la pole position.

La clasificación principal del Gran Premio comenzará a las 15:00 CST (07:00 GMT) con temperaturas que alcanzarán los 16°C, creando condiciones ideales para sacar el máximo partido en la pista. Se prevé que la velocidad del viento aumente levemente hasta los 22 km/h, un factor que sin duda influirá en la estrategia de los equipos.

Domingo 15 de marzo (Carrera)

La carrera dará luz verde a las 15:00 hora local (07:00 GMT). Aunque el sol no será tan dominante como en las jornadas anteriores y se esperan condiciones algo más nubladas, las temperaturas oscilarán entre 14 y 15°C con una humedad alrededor del 50%, sin probabilidad de lluvia. Una suave brisa proveniente del este-noreste se hará sentir en el circuito, proporcionando a los pilotos condiciones equilibradas para una competición reñida.

Para mantenerte informado sobre las actualizaciones meteorológicas del fin de semana del Gran Premio de China, no dejes de revisar esta página. Estar al tanto de cada cambio te ayudará a disfrutar de una carrera llena de emoción y sin sorpresas.

