close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen in front of F1-logo

La LOCURA de entrenamiento de Verstappen que involucra a Mario Kart

Max Verstappen in front of F1-logo — Foto: © IMAGO

La LOCURA de entrenamiento de Verstappen que involucra a Mario Kart

Max Verstappen no oculta su descontento con las nuevas normas de la Fórmula 1 en China. El piloto holandés se divierte comentando que ha dejado de lado su simulador para empezar a practicar en su Nintendo Switch, dedicándose a perfeccionar sus habilidades en Mario Kart.

Una nueva era en la Fórmula 1 se ha abierto tras el Gran Premio de Australia. Los pilotos han tenido varios días para asimilar la primera carrera bajo este nuevo reglamento, justo antes de que comience el fin de semana de competición en China.

A Max aún no le impresionan las normas, sobre todo la importancia que se le da a la batería y a su recarga, obligando a los pilotos a moderar deliberadamente su potencia para acumular suficiente energía.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Mario Kart

En la conferencia de prensa en China se le preguntó al piloto de Red Bull Racing si creía que los que entrenan en simuladores tenían ventaja en el manejo de la energía.

Con una sonrisa, respondió: "He encontrado una solución más económica. He dejado mi simulador y ahora practico en mi Nintendo Switch. Ya manejo bastante bien las famosas setas, y aunque el escudo azul me cuesta un poco, sigo trabajando en ello. Con la bala, aún no he llegado, pero ya estoy en ello."

Una confusión mental

Verstappen continúa en un tono más serio: "A veces todo resulta un poco contradictorio. Ahora mismo disfruto menos de conducir en pista, a pesar de que trabajar codo a codo con el equipo y el departamento de motores me resulta muy gratificante. Es, por así decirlo, una especie de locura, si me permites el término. Ya entiendes a qué me refiero. He mantenido conversaciones con la Fórmula 1 y la FIA, y creo que estamos avanzando hacia mejoras que, con suerte, se materializarán el próximo año. Por el momento, estamos evaluando varias opciones."

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5521 votos

Relacionado

Fórmula 1 Max Verstappen Red Bull

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái

Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái

  • hace 6 minutos
Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina

Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina

  • 1 hour ago
¡Checo Pérez DENUNCIA EL TRATO de Ferrari con Cadillac!

¡Checo Pérez DENUNCIA EL TRATO de Ferrari con Cadillac!

  • Hoy 02:00
URGENTE: Checo Pérez ACUSA que CORRE PELIGRO con los F1 de 2026

URGENTE: Checo Pérez ACUSA que CORRE PELIGRO con los F1 de 2026

  • Hoy 00:00
ESCÁNDALO: Franco Colapinto EXPONE CENSURA de la F1 por las reglas de 2026

ESCÁNDALO: Franco Colapinto EXPONE CENSURA de la F1 por las reglas de 2026

  • Ayer 22:00
SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin

SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin

  • Ayer 20:00

Recién en

06:50
Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái
05:43
Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina
02:00
¡Checo Pérez DENUNCIA EL TRATO de Ferrari con Cadillac!
00:00
URGENTE: Checo Pérez ACUSA que CORRE PELIGRO con los F1 de 2026
12-3
ESCÁNDALO: Franco Colapinto EXPONE CENSURA de la F1 por las reglas de 2026
Noticias F1

Recomendado por la redacción

Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái Formula 1

Pronóstico del tiempo para el GP de China de F1 2026: Lo ÚLTIMO desde Shanghái

hace 6 minutos
La LOCURA de entrenamiento de Verstappen que involucra a Mario Kart Formula 1

La LOCURA de entrenamiento de Verstappen que involucra a Mario Kart

hace 18 minutos
Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina Formula 1

Pesadilla para Checo y Alonso en la FP1 del GP de China 2026; Mercedes domina

1 hour ago
¡Checo Pérez DENUNCIA EL TRATO de Ferrari con Cadillac! Cadillac

¡Checo Pérez DENUNCIA EL TRATO de Ferrari con Cadillac!

Hoy 02:00
Ontdek het op Google Play
x