La LOCURA de entrenamiento de Verstappen que involucra a Mario Kart

Max Verstappen no oculta su descontento con las nuevas normas de la Fórmula 1 en China. El piloto holandés se divierte comentando que ha dejado de lado su simulador para empezar a practicar en su Nintendo Switch, dedicándose a perfeccionar sus habilidades en Mario Kart.
Una nueva era en la Fórmula 1 se ha abierto tras el Gran Premio de Australia. Los pilotos han tenido varios días para asimilar la primera carrera bajo este nuevo reglamento, justo antes de que comience el fin de semana de competición en China.
A Max aún no le impresionan las normas, sobre todo la importancia que se le da a la batería y a su recarga, obligando a los pilotos a moderar deliberadamente su potencia para acumular suficiente energía.
Mario Kart
En la conferencia de prensa en China se le preguntó al piloto de Red Bull Racing si creía que los que entrenan en simuladores tenían ventaja en el manejo de la energía.
Con una sonrisa, respondió: "He encontrado una solución más económica. He dejado mi simulador y ahora practico en mi Nintendo Switch. Ya manejo bastante bien las famosas setas, y aunque el escudo azul me cuesta un poco, sigo trabajando en ello. Con la bala, aún no he llegado, pero ya estoy en ello."
Una confusión mental
Verstappen continúa en un tono más serio: "A veces todo resulta un poco contradictorio. Ahora mismo disfruto menos de conducir en pista, a pesar de que trabajar codo a codo con el equipo y el departamento de motores me resulta muy gratificante. Es, por así decirlo, una especie de locura, si me permites el término. Ya entiendes a qué me refiero. He mantenido conversaciones con la Fórmula 1 y la FIA, y creo que estamos avanzando hacia mejoras que, con suerte, se materializarán el próximo año. Por el momento, estamos evaluando varias opciones."
