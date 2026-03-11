La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida

Max Verstappen y Charles Leclerc animaron la parada de pilotos en Australia con una dosis de buen humor.

El recién casado Leclerc no pudo evitar bromear sobre su reciente matrimonio, lo que dio lugar a una divertida interacción entre los dos líderes del circuito de Albert Park.

Mientras los pilotos se preparaban para la carrera, la atención se desplazó momentáneamente del rendimiento en pista al ámbito personal del actual campeón mundial. La conversación surgió a raíz del matrimonio de Leclerc, celebrado el 28 de febrero en una íntima ceremonia en Mónaco junto a Alexandra Saint Mleux.

El 2 de marzo, el piloto de Ferrari compartió los primeros videos oficiales del festejo, en los que se pudo ver que su pareja ya adoptaba el apellido Leclerc. Durante la parada del 8 de marzo, Verstappen aprovechó el momento para felicitarlo con un enérgico “¡Felicidades!”.

Leclerc ejerce presión

Leclerc no dejó pasar la felicitación y respondió de inmediato a Verstappen: “¡Ahora te toca a ti!”, dijo entre risas. Ante el murmullo del entorno, Verstappen pidió que se aclarara el comentario, motivo por el cual Leclerc reiteró su mensaje con claridad. El tetracampeón mundial se mostró divertido, aunque admitió que ya empezaba a sentir la presión.

Vida familiar

El comentario de Leclerc no apareció de la nada y se relaciona con la vida personal del neerlandés. Verstappen y su novia Kelly Piquet han mantenido una relación estable, y en abril de 2025 dieron la bienvenida a su primera hija, Lily.

Aunque aún no han oficializado su compromiso, a principios de 2025 Verstappen sugirió que el matrimonio podría ser inminente. Esto motivó a Leclerc a bromear públicamente.

