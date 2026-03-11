Hamilton recibe impulso tras la AGRESIVA 'Macarena' de Ferrari

Según se informa, el alerón trasero se enviará a Shanghái esta semana.

Ferrari salió a la lucha cuando la temporada 2026 de F1 comenzó en Australia el pasado domingo, y se espera que la acción continúe este fin de semana en China.

La evolución del SF-26 fue evidente desde el primer instante en esta nueva era regulatoria. Charles Leclerc se adelantó en la clasificación desde la salida, mientras Lewis Hamilton demostró un ritmo impresionante.

Al final, los pilotos de Maranello se quedaron en tercer y cuarto lugar en Albert Park, mientras Mercedes se impuso con un 1-2 gracias a George Russell y Kimi Antonelli. Ferrari confía en que puede pelear en la primera fila este año y se prepara para potenciar aún más su paquete de cara al Gran Premio de China en Shanghai, que se disputará este domingo.

El artículo sigue tras el video

Según Autoracer.it, el equipo enviará a China tres configuraciones de su innovador alerón trasero – apodado la “Macarena” por el jefe del equipo, Fred Vasseur – que llamó la atención de numerosos observadores durante los test de pretemporada.

Aunque en Melbourne el nuevo alerón no estuvo presente, Ferrari parece acelerar su debut oficial en la Fórmula 1. Se comenta además que, mientras se envía la primera versión homologada por la FIA a China, una versión más evolucionada estará lista para el Gran Premio de Canadá en Montreal durante el mes de mayo.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

¿Qué es la “Macarena”?

Una de las innovaciones de los monoplazas 2026 es la aerodinámica activa, que permite ajustar tanto los alerones delanteros como traseros en función de si el coche está en recta o entrando en una curva.

Los flaps de ambos alerones pueden abrirse o cerrarse según convenga: cuando están cerrados, generan carga aerodinámica a costa de mayor resistencia; al abrirse se reduce tanto la resistencia como la carga.

El uso de esta tecnología por parte de Ferrari causó sensación durante la segunda semana de pruebas en Baréin, tras observarse que el alerón trasero de Hamilton se desplegaba en plena recta.

Lo curioso fue que, al volver al modo de curva, el alerón completaba su giro para cerrar por completo, dejando en evidencia el truco empleado.

Según se informa, el equipo encontró una laguna en las normas que no obliga a montar el alerón de forma “normal” cuando se activa la aerodinámica. Esto les permite colocar el alerón trasero al revés, funcionando de manera similar al ala invertida de una aeronave.

¿Cómo ayudará esto a Ferrari?

La configuración invertida del alerón trasero de Ferrari se ha diseñado para reducir la resistencia y, al mismo tiempo, generar sustentación. Disminuir la resistencia también puede favorecer a la adherencia de los neumáticos, lo que se traduce en mayores velocidades punta en las rectas.

Además, esta solución se utiliza para compensar el alerón de escape, que incorpora un flap adicional que amplía el área del difusor. Esta característica aprovecha los gases de escape para potenciar la carga aerodinámica en la parte trasera, aunque implica un aumento de la resistencia.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!