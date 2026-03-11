close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Rear wing of Ferrari SF-25

Hamilton recibe impulso tras la AGRESIVA 'Macarena' de Ferrari

Rear wing of Ferrari SF-25 — Foto: © IMAGO

Hamilton recibe impulso tras la AGRESIVA 'Macarena' de Ferrari

Según se informa, el alerón trasero se enviará a Shanghái esta semana.

Ferrari salió a la lucha cuando la temporada 2026 de F1 comenzó en Australia el pasado domingo, y se espera que la acción continúe este fin de semana en China.

La evolución del SF-26 fue evidente desde el primer instante en esta nueva era regulatoria. Charles Leclerc se adelantó en la clasificación desde la salida, mientras Lewis Hamilton demostró un ritmo impresionante.

Al final, los pilotos de Maranello se quedaron en tercer y cuarto lugar en Albert Park, mientras Mercedes se impuso con un 1-2 gracias a George Russell y Kimi Antonelli. Ferrari confía en que puede pelear en la primera fila este año y se prepara para potenciar aún más su paquete de cara al Gran Premio de China en Shanghai, que se disputará este domingo.

Según Autoracer.it, el equipo enviará a China tres configuraciones de su innovador alerón trasero – apodado la “Macarena” por el jefe del equipo, Fred Vasseur – que llamó la atención de numerosos observadores durante los test de pretemporada.

Aunque en Melbourne el nuevo alerón no estuvo presente, Ferrari parece acelerar su debut oficial en la Fórmula 1. Se comenta además que, mientras se envía la primera versión homologada por la FIA a China, una versión más evolucionada estará lista para el Gran Premio de Canadá en Montreal durante el mes de mayo.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

¿Qué es la “Macarena”?

Una de las innovaciones de los monoplazas 2026 es la aerodinámica activa, que permite ajustar tanto los alerones delanteros como traseros en función de si el coche está en recta o entrando en una curva.

Los flaps de ambos alerones pueden abrirse o cerrarse según convenga: cuando están cerrados, generan carga aerodinámica a costa de mayor resistencia; al abrirse se reduce tanto la resistencia como la carga.

El uso de esta tecnología por parte de Ferrari causó sensación durante la segunda semana de pruebas en Baréin, tras observarse que el alerón trasero de Hamilton se desplegaba en plena recta.

Lo curioso fue que, al volver al modo de curva, el alerón completaba su giro para cerrar por completo, dejando en evidencia el truco empleado.

Según se informa, el equipo encontró una laguna en las normas que no obliga a montar el alerón de forma “normal” cuando se activa la aerodinámica. Esto les permite colocar el alerón trasero al revés, funcionando de manera similar al ala invertida de una aeronave.

¿Cómo ayudará esto a Ferrari?

La configuración invertida del alerón trasero de Ferrari se ha diseñado para reducir la resistencia y, al mismo tiempo, generar sustentación. Disminuir la resistencia también puede favorecer a la adherencia de los neumáticos, lo que se traduce en mayores velocidades punta en las rectas.

Además, esta solución se utiliza para compensar el alerón de escape, que incorpora un flap adicional que amplía el área del difusor. Esta característica aprovecha los gases de escape para potenciar la carga aerodinámica en la parte trasera, aunque implica un aumento de la resistencia.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5486 votos

Relacionado

Fórmula 1 Ferrari Lewis Hamilton

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

El 'NUEVO' Hamilton está de regreso y más listo que nunca con audaz pronóstico

El 'NUEVO' Hamilton está de regreso y más listo que nunca con audaz pronóstico

  • 3 hours ago
La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida

La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida

  • hace 51 minutos
La "lengua afilada" de Hamilton y una historia de "culpa imperdonable": los medios italianos reaccionan al GP de Australia

La "lengua afilada" de Hamilton y una historia de "culpa imperdonable": los medios italianos reaccionan al GP de Australia

  • Hoy 00:12
¡SIN PIEDAD! Checo destroza la nueva Fórmula 1

¡SIN PIEDAD! Checo destroza la nueva Fórmula 1

  • 2 hours ago
¿Beneficiará a Antonelli? Russell quiere MÁS VENTAJAS para Mercedes

¿Beneficiará a Antonelli? Russell quiere MÁS VENTAJAS para Mercedes

  • 3 hours ago
F1 Hoy: Carlos Sainz enciende alarmas en Williams; Lewis Hamilton es sorprendido por Mercedes

F1 Hoy: Carlos Sainz enciende alarmas en Williams; Lewis Hamilton es sorprendido por Mercedes

  • Hoy 12:00

Recién en

22:44
La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida
21:37
Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual
20:36
¡SIN PIEDAD! Checo destroza la nueva Fórmula 1
19:57
¿Beneficiará a Antonelli? Russell quiere MÁS VENTAJAS para Mercedes
19:46
El 'NUEVO' Hamilton está de regreso y más listo que nunca con audaz pronóstico
Noticias F1

Recomendado por la redacción

La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida Ferrari

La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida

hace 51 minutos
Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual Formula 1

Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual

1 hour ago
¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo Aston Martin

¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo

Hoy 19:01
Williams entrega las PEORES noticias para Sainz rumbo China Williams

Williams entrega las PEORES noticias para Sainz rumbo China

Hoy 18:52
Ontdek het op Google Play
x