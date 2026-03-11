¿Beneficiará a Antonelli? Russell quiere MÁS VENTAJAS para Mercedes

George Russell se coronó en el Gran Premio de Australia, pero el piloto de Mercedes no está conforme con la nueva dirección técnica de la Fórmula 1. A pesar de su dominio en Melbourne, partiendo desde la pole y asegurando la victoria, el británico criticó abiertamente las actuales regulaciones.

La jornada inaugural en Melbourne marcó el debut de las nuevas normas técnicas. No solo se presentaron las nuevas unidades de potencia centradas en la electrificación, sino también la aerodinámica activa, que alterna entre un modo "recto" para minimizar la resistencia y un modo "curvas" que maximiza la carga aerodinámica.

Aunque Mercedes se llevó un doble triunfo con Russell y Kimi Antonelli, la innovación trajo consigo comportamientos impredecibles en la pista.

El artículo sigue tras el video

Russell se percató de que el equilibrio de su monoplaza se veía comprometido por el movimiento de las aletas, lo que dificultaba el manejo en la estela.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Russell presenta su petición

El piloto explicó que el comportamiento del coche se vuelve errático cuando las aletas de las alas delantera y trasera se retraen. "Tras esta carrera, mi única solicitud a la FIA es que, al activar el modo 'recto', la ala delantera descienda menos y de manera más progresiva. Al desplegar las alas se genera un notable subviraje, y al salir de la estela de Charles, sentí que mi ala delantera simplemente no respondía", comentó el vencedor tras sus duelos con el piloto de Ferrari, Charles Leclerc.

Related image

Advertencia ante graves accidentes

La crítica de Russell se suma a las inquietudes manifestadas por otros pilotos. Lando Norris, luego del fin de semana en el circuito de Albert Park, arremetió contra las nuevas normas e incluso advirtió sobre "accidentes terribles".

El piloto de McLaren, que finalizó quinto el pasado domingo, subrayó que las enormes diferencias de velocidad generadas por el manejo de la energía pueden ser peligrosas.

Cuando un coche se encuentra en modo de ataque y otro debe recuperar energía, la brecha puede alcanzar hasta sesenta kilómetros por hora. Además, si las alas actúan simultáneamente en modo "recto", provocando un comportamiento impredecible de la pista, resulta aún más complicado para los pilotos reaccionar frente a estos desiguales ritmos.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!