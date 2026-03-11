Antonelli, con EMERGENCIA en situación de riesgo previo al GP de China
Antonelli, con EMERGENCIA en situación de riesgo previo al GP de China
Es bien sabido que los pilotos de Fórmula 1 disfrutan de una popularidad mundial sin precedentes.
No obstante, en ocasiones algunos aficionados olvidan que estos deportistas son, ante todo, personas. Este descuido puede desembocar en situaciones complicadas, como le sucedió a Kimi Antonelli en su reciente llegada a China.
El Gran Premio de China, que marca la segunda jornada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026, está a la vuelta de la esquina. El evento se disputará en el Circuito Internacional de Shanghai, célebre por sus extensas rectas y técnicas curvas.
Tras una espectacular apertura de temporada en Melbourne, donde George Russell se llevó la victoria, los equipos han volado a China para enfrentarse a un nuevo desafío.
Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull
Acoso y empujones
Ya la mayoría de los pilotos han experimentado de primera mano la efervescencia que se vive al llegar a China. Sin embargo, en el aeropuerto de Shanghái la experiencia de Antonelli tomó un cariz distinto.
Mientras caminaba hacia su traslado al hotel, el piloto de Mercedes se vio rodeado por una multitud entusiasta que intentaba capturar una imagen del joven corredor. La situación se tornó tensa, dejando en evidencia lo apretado que se volvió el espacio y cómo fue empujado por la oleada de fans.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Recién en
Recomendado por la redacción
Últimas Noticias
La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida
- hace 51 minutos
Hamilton recibe impulso tras la AGRESIVA 'Macarena' de Ferrari
- 1 hour ago
Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual
- 1 hour ago
¡SIN PIEDAD! Checo destroza la nueva Fórmula 1
- 2 hours ago
¿Beneficiará a Antonelli? Russell quiere MÁS VENTAJAS para Mercedes
- 3 hours ago
El 'NUEVO' Hamilton está de regreso y más listo que nunca con audaz pronóstico
- 3 hours ago
Más leído
Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
- 28 febrero
Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
- 28 febrero
ESCÁNDALO: Señalan que Checo Pérez PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero