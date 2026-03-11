close global

Kimi Antonelli in Melbourne

Antonelli, con EMERGENCIA en situación de riesgo previo al GP de China

Kimi Antonelli in Melbourne — Foto: © IMAGO

Antonelli, con EMERGENCIA en situación de riesgo previo al GP de China

Es bien sabido que los pilotos de Fórmula 1 disfrutan de una popularidad mundial sin precedentes.

No obstante, en ocasiones algunos aficionados olvidan que estos deportistas son, ante todo, personas. Este descuido puede desembocar en situaciones complicadas, como le sucedió a Kimi Antonelli en su reciente llegada a China.

El Gran Premio de China, que marca la segunda jornada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026, está a la vuelta de la esquina. El evento se disputará en el Circuito Internacional de Shanghai, célebre por sus extensas rectas y técnicas curvas.

Tras una espectacular apertura de temporada en Melbourne, donde George Russell se llevó la victoria, los equipos han volado a China para enfrentarse a un nuevo desafío.

Acoso y empujones

Ya la mayoría de los pilotos han experimentado de primera mano la efervescencia que se vive al llegar a China. Sin embargo, en el aeropuerto de Shanghái la experiencia de Antonelli tomó un cariz distinto.

Mientras caminaba hacia su traslado al hotel, el piloto de Mercedes se vio rodeado por una multitud entusiasta que intentaba capturar una imagen del joven corredor. La situación se tornó tensa, dejando en evidencia lo apretado que se volvió el espacio y cómo fue empujado por la oleada de fans.

