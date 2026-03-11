Williams entrega las PEORES noticias para Sainz rumbo China

El director del equipo Williams F1, James Vowles, ha admitido que el monoplaza de 2026 supera en más de 20 kg el peso mínimo permitido de cara al Gran Premio de China.

El fin de semana en Australia resultó desastroso para el escudería de Grove. Alex Albon finalizó en la duodécima posición y Carlos Sainz en la 15ª, lo que contrasta notablemente con el GP australiano de 2025, cuando Albon llegó quinto y el equipo comenzó una temporada muy prometedora.

Uno de los factores que afectó negativamente el rendimiento en Australia fue que el coche tenía un peso superior al mínimo reglamentario. Algunos informes apuntan a que el FW46 podría estar hasta 28 kg por encima, en plena transformación donde las nuevas normas de 2026 han reducido el mínimo a 768 kg, 32 kg menos que en la temporada pasada.

Vowles explicó que el exceso real de peso va más allá de la cifra en sí. “Si se habla de 20 kg, en realidad es algo más”, dijo el director en Australia. “No es solo el peso, sino también cómo influye en la altura del centro de gravedad y en la velocidad al abordar el ápex mínimo, aspectos que se ven afectados y aumentan el impacto del exceso en el rendimiento.”

Sabe, sin embargo, cómo solucionar el problema. “No es complicado reducirlo. Ya tengo en mi correo todos los pasos de ingeniería para llevar el coche a un estado incluso por debajo del límite, de manera considerable. Si no estuviéramos sometidos al tope de costes, lo implementaría mañana mismo. Pero debemos sincronizar la ejecución con el desgaste de los componentes y las mejoras previstas para más adelante en la temporada”, puntualizó Vowles.

Williams y sus expectativas para 2026

Williams ha insistido desde hace tiempo en que su enfoque para 2026 se centra en la reforma reglamentaria. Por ello, fue sorprendente ver que el equipo no estuviera listo para la primera sesión de pruebas en Barcelona en enero, y los problemas técnicos se han mantenido desde entonces.

El equipo cuenta con uno de los alineamientos de pilotos más talentosos de la parrilla, y sus estrellas no se conforman con posiciones fuera de los puntos. En 2025, Sainz consiguió dos podios en Grandes Premios y un podio en la carrera sprint, mientras la escudería se ubicó entre los cinco primeros en el campeonato de constructores.

Las expectativas para 2026 eran posicionarse entre los cuatro mejores, pero hasta ahora ese objetivo no se ha materializado. Incluso Albon comentó tras el Gran Premio de Australia que la escudería no está compitiendo siquiera en la lucha intermedia de la parrilla.

