CONFIRMADO: Aston Martin y Fernando Alonso serán SALVADOS POR LA FIA en 2026

Han confirmado que una decisión de la FIA podría salvar la temporada 2026 de la Fórmula 1 de Fernando Alonso y Aston Martin.

Según Robert Doornbos, la inestabilidad en Oriente Medio y la posible suspensión de eventos en la zona podrían jugar a favor de Aston Martin: "Hay una posibilidad de que en abril no corramos debido a lo que ocurra en Oriente Medio. Tenemos dos Grandes Premios, Bahréin y Jeddah; si se cancelan, solo un equipo se alegraría de tener un mes sin carreras, ya que podría aprovechar para hacer pruebas en el dinamómetro y acortar parte del desfase", comentó Doornbos.

El equipo usó el fin de semana de carreras en Australia como una larga sesión de pruebas y, según el ex piloto, esto perjudica tanto a la marca como a sus patrocinadores. Con la posibilidad de cancelar algunas carreras en Oriente Medio por el conflicto en la región, ese tiempo extra podría ser clave para el equipo, según explicó durante el podcast The Pit Talk.

Después del caótico inicio que vivieron en Barcelona a principios de año, la jornada inaugural en Melbourne llegó demasiado pronto para el equipo de Adrian Newey. El monoplaza presenta varios problemas, principalmente relacionados con la unidad de potencia Honda. Además, este es el primer año en el que el equipo fabrica sus propias cajas de cambio, y éstas aún no rinden al máximo.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

