close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Smiling Alonso headshot next to smirking Newey with Aston Martin F1 car on track in the background

CONFIRMADO: Aston Martin y Fernando Alonso serán SALVADOS POR LA FIA en 2026

Smiling Alonso headshot next to smirking Newey with Aston Martin F1 car on track in the background — Foto: © IMAGO

CONFIRMADO: Aston Martin y Fernando Alonso serán SALVADOS POR LA FIA en 2026

Han confirmado que una decisión de la FIA podría salvar la temporada 2026 de la Fórmula 1 de Fernando Alonso y Aston Martin.

Según Robert Doornbos, la inestabilidad en Oriente Medio y la posible suspensión de eventos en la zona podrían jugar a favor de Aston Martin: "Hay una posibilidad de que en abril no corramos debido a lo que ocurra en Oriente Medio. Tenemos dos Grandes Premios, Bahréin y Jeddah; si se cancelan, solo un equipo se alegraría de tener un mes sin carreras, ya que podría aprovechar para hacer pruebas en el dinamómetro y acortar parte del desfase", comentó Doornbos.

El equipo usó el fin de semana de carreras en Australia como una larga sesión de pruebas y, según el ex piloto, esto perjudica tanto a la marca como a sus patrocinadores. Con la posibilidad de cancelar algunas carreras en Oriente Medio por el conflicto en la región, ese tiempo extra podría ser clave para el equipo, según explicó durante el podcast The Pit Talk.

Después del caótico inicio que vivieron en Barcelona a principios de año, la jornada inaugural en Melbourne llegó demasiado pronto para el equipo de Adrian Newey. El monoplaza presenta varios problemas, principalmente relacionados con la unidad de potencia Honda. Además, este es el primer año en el que el equipo fabrica sus propias cajas de cambio, y éstas aún no rinden al máximo.

Relacionado: ESCÁNDALO para Fernando Alonso: Aston Martin confirma que FUERON ENGAÑADOS por Honda

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5476 votos

Relacionado

Fórmula 1 Fernando Alonso Aston Martin FIA

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo

¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo

  • hace 10 minutos
ESCÁNDALO: Franco Colapinto sufre TRAICIÓN INTERNA que puede dañar su 2026

ESCÁNDALO: Franco Colapinto sufre TRAICIÓN INTERNA que puede dañar su 2026

  • 1 hour ago
¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE para Checo Pérez en 2026?

¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE para Checo Pérez en 2026?

  • 2 hours ago
BOMBAZO: Mercedes quiere SUMAR a Franco Colapinto

BOMBAZO: Mercedes quiere SUMAR a Franco Colapinto

  • Hoy 15:00
Williams entrega las PEORES noticias para Sainz rumbo China

Williams entrega las PEORES noticias para Sainz rumbo China

  • hace 19 minutos
F1 Hoy: Carlos Sainz enciende alarmas en Williams; Lewis Hamilton es sorprendido por Mercedes

F1 Hoy: Carlos Sainz enciende alarmas en Williams; Lewis Hamilton es sorprendido por Mercedes

  • Hoy 12:00

Fórmula 1

18:00
ESCÁNDALO: Franco Colapinto sufre TRAICIÓN INTERNA que puede dañar su 2026
17:00
¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE para Checo Pérez en 2026?
16:00
CONFIRMADO: Aston Martin y Fernando Alonso serán SALVADOS POR LA FIA en 2026
15:00
BOMBAZO: Mercedes quiere SUMAR a Franco Colapinto

Recién en

19:01
¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo
18:52
Williams entrega las PEORES noticias para Sainz rumbo China
18:00
ESCÁNDALO: Franco Colapinto sufre TRAICIÓN INTERNA que puede dañar su 2026
17:00
¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE para Checo Pérez en 2026?
15:00
BOMBAZO: Mercedes quiere SUMAR a Franco Colapinto
Noticias F1

Recomendado por la redacción

¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo Aston Martin

¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo

hace 10 minutos
Williams entrega las PEORES noticias para Sainz rumbo China Williams

Williams entrega las PEORES noticias para Sainz rumbo China

hace 19 minutos
ESCÁNDALO: Franco Colapinto sufre TRAICIÓN INTERNA que puede dañar su 2026 Alpine

ESCÁNDALO: Franco Colapinto sufre TRAICIÓN INTERNA que puede dañar su 2026

1 hour ago
¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE para Checo Pérez en 2026? Cadillac

¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE para Checo Pérez en 2026?

2 hours ago
Ontdek het op Google Play
x