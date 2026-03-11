BOMBAZO: Mercedes quiere SUMAR a Franco Colapinto

Mercedes quiere ampliar su alineación de corredores bajo su control y Franco Colapinto podría sumarse a las órdenes de la escudería alemana.

Mercedes apuesta por adquirir la participación que Otro Capital posee en Alpine, enfrentándose directamente a la competencia del exdirector del equipo de Red Bull, Christian Horner, según informa el diario británico The Telegraph.

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, reveló recientemente que Horner está en conversaciones con el consorcio para hacerse con el 24% del equipo de Fórmula 1. Además, Briatore indicó que hay varias partes interesadas. Otro Capital reúne a estrellas de Hollywood y a reconocidos deportistas que buscan consolidar su futuro.

Horner tenía la intención de adquirir esa participación, pero ahora se enfrenta a Mercedes, liderado por Toto Wolff, según el medio. Se comenta incluso que Wolff habría presentado una oferta en nombre del equipo alemán, que ya suministra las unidades de potencia a Alpine.

De conseguir el paquete, Mercedes podría replicar la estructura que Red Bull Racing tiene actualmente con Racing Bulls. Por el momento no se ha revelado el valor exacto del paquete accionario. Las valoraciones publicadas sitúan al equipo entre 1.500 y 1.860 millones de libras, lo que sitúa la participación del 24% en torno a los 448 millones de libras.

Si Mercedes quiere usar a Alpine como Red Bull usa a Racing Bulls, Colapinto pasaría a estar bajo control de las decisiones de la escudería alemana. Corredores como Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Daniel Riccardo, entre otros, pudieron "ascender" al equipo principal, lo que abre la posibilidad de que Colapinto haga lo mismo con Mercedes.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

