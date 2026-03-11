El camarón ya se ha retirado de la barbacoa y el sol se ha puesto sobre el Gran Premio de Australia. Con el polvo asentado, es hora de repasar cómo comenzó la temporada 2026 de la F1.

Hemos visto, leído y escuchado casi todo lo que los medios anglosajones han dicho sobre la gran carrera en Melbourne. Entre alabanzas casi religiosas a George Russell y críticas por unos "coches 2026 que dejan mucho que desear", las opiniones no han escatimado matices.

Ahora llega el momento de tomar un vuelo de Ryanair —aunque, por supuesto, hay otras opciones—, despedirse de Inglaterra y exclamar ¡ciao Italia!, mientras adoptamos una perspectiva más cosmopolita de lo ocurrido en Albert Park.

El artículo sigue tras el video

¿La razón? Los italianos tienen una forma casi poética de evaluar un fin de semana de F1, y esa visión merece ser difundida.

Basta de divagaciones. Veamos lo que la prensa italiana opinó sobre Ferrari, Lewis Hamilton y el resto de la parrilla en Australia.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Lewis Hamilton elogiado, Newey ridiculizado

Comenzamos con Corriere della Sera, que finalmente encontró motivos para elogiar el rendimiento de Ferrari en Melbourne. Al equipo se le asignó una puntuación de 8 sobre 10, mientras que a los pilotos Hamilton y Charles Leclerc se les otorgaron valoraciones de 8 y 7,5, respectivamente.

En su elogio a Leclerc comentaron: "Adaptando el famoso dicho de Arquímedes –'Dame un punto de apoyo y moveré el mundo'– a 'Dame un buen Ferrari y llegaré a la cima', Charles, recién casado, ha impulsado el progreso del equipo. Su podio número 51 infunde sin duda una gran confianza."

En cuanto a Hamilton, la reseña fue algo más crítica, aunque con optimismo para su 2026. Se puntualizó: "Es grato verle con una renovada determinación, al punto de intentar en el final desafiar el podio de su compañero. Si se quiere ser exigente, tras acercarse al dúo Leclerc-Russell su rendimiento se volvió menos incisivo. No obstante, todo apunta a que Lewis contará con esta temporada."

A continuación, se abordó el accidente de Oscar Piastri, ocurrido incluso antes de iniciado el evento. Se lamentó: "Se estrelló durante la vuelta de formación, al igual que Isack Hadjar hace un año cuando pilotaba para Racing Bulls. El franco-argelino se redimió con una temporada de constante mejora que lo llevó hasta Red Bull, al lado de Verstappen. Una golondrina no hace verano, pero Piastri carga con la imperdonable culpa de haber abandonado su GP local ante 138.000 espectadores en Melbourne."

Aston Martin y Honda tampoco se libraron de las críticas, ya que Newey recibió una puntuación de dos y Honda, de cero.

El veredicto señalaba: "El genio de la F1 pudo haber arruinado el relanzamiento de Aston Martin (inconcebible, 0 puntos: Stroll terminó último, Alonso se retiró pero luego volvió a la pista acumulando kilómetros, como si estuviera haciendo pruebas) y, al dirigirse a la prensa —siempre tan lacónico— intentó culpar principalmente a la Honda japonesa y a su unidad de potencia insuficiente. Pero a veces, el empeño de remediar la situación resulta peor que el defecto original."

Continuando con Honda, añadieron: "Aquí vamos de nuevo. Cuando el fabricante japonés de motores regresó en 2015 junto a McLaren, el intento fue un completo desastre —tanto que en Woking, tras tres temporadas fallidas, optaron por volver a los motores Mercedes. Ahora, con Aston Martin, parece que nos espera una repetición de aquel fracaso: la Honda que impulsó a los vencedores Williams, Lotus y en su momento a McLaren en las décadas de 1980 y 1990 se ha convertido en un mero recuerdo."

¿Problemas en el equipo? La aguda lengua de Hamilton con Santi

Por otro lado, Sky Sports Italia detectó cierta tensión en la nueva relación de Hamilton con el ingeniero de carrera interino, Carlo Santi. Su análisis decía: "Oh, ¿quién ha regresado? Quizá estemos presenciando su mejor actuación desde que viste de rojo, incluso llegando a liderar en varias ocasiones. Revivido y tan mordaz como siempre en sus mensajes por radio. Además, el Sprint del sábado en China evocó gratos recuerdos."

Sky Sports otorgó a Piastri una calificación desastrosa de cero y señaló: "Dios mío, puede que sea culpa del coche y nada personal, pero no llegar ni a la parrilla de salida en su GP de casa...".

Quizás no sea la historia más destacada del Gran Premio de Australia, pero la valoración que más llamó la atención fue la del piloto de Haas, Ollie Bearman. La reseña indicaba con sencillez: "El pequeño Oso siempre se las arregla. Suma puntos para Haas, y eso es un gran resultado."

Encantador.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!