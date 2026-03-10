Sainz enciende las ALERTAS dentro de Williams

Carlos Sainz ha revelado la razón por la cual se puede mantener cautela a pesar de un resultado malo dentro del Gran Premio de Australia.

Durante el Gran Premio de Australia, Sainz inició de una manera bastante importante, pero a las pocas vueltas y a pesar de la caótica arrancada, un incidente importante, explicado por el español al finalizar la carrera, terminó con sus aspiraciones.

"No hice qualy, no hice prácticas, voy muy por detrás de todos, el auto no está para puntos", explicó Sainz.

"Si hubiésemos puntuado hoy habría sido por los problemas de los demás, nos falta fiabilidad y hay mucho que mejorar para si queremos luchar por los puntos", finalizó.

¿Cómo terminó el Gran Premio de Australia 2026?

