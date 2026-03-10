close global

Fernando Alonso and a Honda logo are split by a crack in the picture

Honda emite un FUERTE comunicado tras el abandono de Alonso en el GP de Australia

Fernando Alonso and a Honda logo are split by a crack in the picture — Foto: © IMAGO

Honda emite un FUERTE comunicado tras el abandono de Alonso en el GP de Australia

La unidad de potencia del gigante japonés ha sido un tema candente en Melbourne.

Shintaro Orihara, director de Honda F1 emitió una declaración contundente tras un fin de semana complicado para Aston Martin en el Gran Premio de Australia.

El equipo de Adrian Newey arribó a Melbourne y se vio obligado a enfrentar la cruda realidad de que ni Lance Stroll ni Fernando Alonso podrían completar la distancia total de la carrera en Albert Park. Un hecho realmente impactante, casi sin precedentes.

Las vibraciones procedentes de la batería en el AMR26 generaron serias preocupaciones de que ambos pilotos pudieran sufrir daños nerviosos irreparables, lo que limitó su participación a solo unos pocos tramos durante la carrera de 58 vueltas.

Finalmente, Stroll y Alonso terminaron en la 17ª y 18ª posición (Alonso oficialmente con DNF), tras pasar largos periodos en el garaje antes de reincorporarse a la pista y recuperar el tiempo perdido en las pruebas y preparativos del fin de semana.

En un comunicado del equipo tras la carrera, Newey comentó: "Hoy tuvimos la oportunidad de profundizar en el conocimiento del AMR26. Ambos coches partieron y, al darnos cuenta de que no podíamos luchar por puntos, optamos por entrar a boxes y revisar la maquinaria. A continuación, solicitamos a Fernando que se retirara para preservar componentes esenciales. Los datos y aprendizajes recogidos este fin de semana serán fundamentales para nuestro desempeño en el próximo evento."

Honda avanza en la dirección correcta en Melbourne

Después del Gran Premio de Australia, Honda publicó un comunicado en el que afirmaba haber logrado avances significativos en Melbourne y mostraba plena confianza de cara al Gran Premio de China.

Shintaro Orihara, responsable general en pista y jefe de ingeniería, declaró: "En Melbourne dimos un paso importante en la dirección correcta. Comprobamos que nuestras medidas frente a la unidad de potencia funcionaron en condiciones de carrera, ya que participamos sin problemas de fiabilidad. La mejora es notable si se compara con lo conseguido en Bahréin."

Asimismo, Orihara añadió: "Este evento fue crucial para evaluar la fiabilidad de la batería. Desde las pruebas en Bahréin, Aston Martin Aramco y Honda han trabajado de forma conjunta para solventar los problemas de vibración. Como equipo, hemos estado trabajando sin descanso para identificar y aplicar estas soluciones."

Las vibraciones están disminuyendo - Orihara

"Nuestros datos muestran que las vibraciones de la batería continúan disminuyendo, lo que nos hace confiar en que pronto podremos completar una carrera completa. Cada vuelta es esencial para la recopilación de información sobre la unidad de potencia, por lo que seguiremos trabajando con la máxima dedicación", enfatizó.

"Para la próxima semana en China, estamos enfocados en acumular más kilometraje en la batería. Nos centraremos en hacer el mayor número de vueltas posible y en recoger datos que nos permitan optimizar nuestro rendimiento y gestión de energía."

