Hamilton y la gran PREOCUPACIÓN que tiene por culpa de Mercedes

Lewis Hamilton se muestra incrédulo ante el ritmo de sus rivales tras la impresionante actuación de Mercedes en el Gran Premio de Australia.

El inicio de la temporada se celebra una vez más en el circuito Albert Park, en Melbourne, marcando el comienzo de un nuevo ciclo reglamentario que supone una revisión integral de las normas relativas al chasis y a la unidad de potencia.

Tras unas extensas pruebas previas a la temporada, Red Bull sorprendió al presentar una unidad de potencia interna aparentemente confiable, con la colaboración de Ford; mientras tanto, Ferrari hizo hablar de sí en Bahréin gracias a su ingeniosa configuración en el ala trasera, apodada “macarena”.

El artículo sigue tras el video

Sin embargo, durante el shakedown de enero y las pruebas de pretemporada en febrero, hubo un equipo que no escapó a las acusaciones de no mostrar todo su potencial: Mercedes.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Russell presenta la bestia de Mercedes en Melbourne

El compatriota de Hamilton y excompañero de equipo, George Russell, es considerado favorito para alzarse con el campeonato de pilotos en 2026, ya que los Silver Arrows han demostrado ser capaces de dominar cambios reglamentarios en el pasado.

Hasta este fin de semana, Mercedes no había mostrado el ritmo que se rumoraba tenían guardado. Sin embargo, Russell desató todo su potencial en Melbourne el sábado, ofreciendo un anticipo de lo que se viviría durante las sesiones competitivas de clasificación y en el gran premio.

Tras el primer accidente de la temporada, protagonizado por su compañero Kimi Antonelli —quien, afortunadamente, salió ileso—, Russell se situó en la cima de los cronos en los últimos minutos de la FP3, una vez despejada la pista tras el incidente de Antonelli en la curva 2.

Russell registró un impresionante 1:19.053 en la última sesión de entrenamientos, terminando más de seis décimas por delante de su más cercano competidor en pista, que resultó ser su excompañero en Mercedes, Hamilton.

En un vídeo difundido a través de las redes sociales, Hamilton se mostró sorprendido por el verdadero ritmo de su antiguo equipo y se le oyó preguntar por radio a Ferrari: "¿Dónde diablos estaban esas seis décimas?"

Posteriormente, en la sesión de clasificación, Russell mejoró aún más su marca, registrando un 1:18.518 y permitiendo a Mercedes asegurar la primera fila de salida del Gran Premio de Australia 2026.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!