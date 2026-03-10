Mercedes se dice SORPRENDIDO con el rendimiento en el GP de Australia

George Russell sorprendió tanto a amigos como a rivales al reclamar con autoridad la pole position para el Gran Premio de Australia.

El piloto de Mercedes demostró ser significativamente más rápido que la competencia en la clasificación, algo que ni él mismo se esperaba. Aunque se había comentado durante algún tiempo en el paddock que las Silver Arrows partían en buena forma en esta nueva era, la diferencia con la que dominó el equipo fue una grata sorpresa para el británico.

El equipo de Brackley y Brixworth ha trabajado intensamente durante este periodo en el nuevo paquete para esta temporada. Esa dedicación dio frutos en el Albert Park Circuit, donde Russell se adjudicó la primera posición con un tiempo de 1:18.518, superando a su nuevo compañero de equipo, Kimi Antonelli, por apenas tres décimas de segundo.

El resto de la parrilla se mantuvo a una distancia prudente, mientras Mercedes lograba alejar a sus perseguidores por casi ocho décimas.

Dominio sorprendente de Mercedes

Después de la sesión, Russell expresó claramente su satisfacción con el resultado, aunque no había previsto esa ventaja tan marcada. "La sesión fue muy limpia y sin errores; así es como quería comenzar este fin de semana", comentó a PlanetF1.

"Creo que como equipo sabíamos –o al menos lo imaginábamos– que contábamos con un paquete excelente. En Brixworth y Brackley han trabajado con mucha intensidad para llevar esto a cabo, pero no esperábamos que fuera tan eficaz. Además, es fantástico tener a Kimi a mi lado", añadió, visiblemente sorprendido.

Retos de los nuevos coches

La nueva generación de monoplazas de Fórmula 1 trae consigo importantes desafíos, especialmente en lo que respecta a la gestión de la energía. Russell subraya que conducir estas máquinas es todo menos sencillo y que el equipo aún tiene mucho que aprender sobre sus complejos sistemas. "Estos nuevos coches son muy desafiantes; resulta difícil dominarlos, desde el manejo del energiamanagement hasta todas las demás funciones que debemos gestionar", explicó el británico.

Según Russell, incluso las tareas más básicas, a las que el equipo estaba acostumbrado en años anteriores, se han vuelto considerablemente más complicadas.

"Acciones tan simples como las paradas en boxes se han transformado en un reto debido a la cantidad de procedimientos. Alineamos el motor en su ventana óptima, la velocidad adecuada de los turbos, la batería sin niveles demasiado bajos ni excesivos, y los inicios de carrera; hemos afrontado todos estos desafíos. Por ello, nuestro objetivo era simplemente disfrutar de un fin de semana sin contratiempos."

