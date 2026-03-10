Mercedes causa CONMOCIÓN en Ferrari tras Australia

Charles Leclerc mostró su asombro ante la increíble rapidez que Mercedes desplegó durante el Gran Premio de Australia.

Aunque el monegasco consiguió marcar un respetable tercer mejor tiempo, la brecha fue tan abismal que le costó creer lo que veía.

En el primer Gran Premio bajo las nuevas normas de 2026 se desató un auténtico terremoto en el paddock. Mercedes dominó en Melbourne, asegurando la primera con George Russell y Kimi Antonelli en segundo puesto.

Para Ferrari, ver a sus rivales tan por delante fue especialmente difícil, sobre todo después de unas prácticas libres prometedoras.

Incredulidad

Leclerc admitió que, al inicio, no se tomó en serio las diferencias de tiempo que mostraban los monitores. Incluso llegó a pensar que había habido un error técnico, ya que los márgenes de los pilotos de Mercedes dejaban al resto muy rezagado.

El piloto comentó: "Fue increíble, sobre todo en la última vuelta de George [Russell]. Revisé los datos varias veces, pues parecía haber un fallo, pero todo estaba en orden. Realmente, fue impresionante."

La diferencia es notable: Leclerc perdió más de 0,8 segundos respecto a Russell, mientras que su compañero Lewis Hamilton quedó en séptima posición, casi un segundo más lento. A pesar de que Leclerc intentó repuntar, Mercedes resultó inalcanzable en la fase final.

Mismas regiones

El notable avance de Mercedes ha provocado numerosas especulaciones en el pit lane. Se comenta que la nueva unidad "M17 E Performance" podría contar con una ventaja significativa gracias a una laguna en la normativa sobre la relación de compresión. Hamilton ya expresó su frustración a la FIA, mientras que Leclerc subrayó que Ferrari está lejos de alcanzar la velocidad.

"Esperaba que estuviéramos en términos parecidos a McLaren y Red Bull. Tuvimos problemas durante la clasificación, así que creo que nuestro coche tiene aún más potencial," concluyó.

