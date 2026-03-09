Mercedes se PLANTA ante las quejas de McLaren

George Russell reaccionó con firmeza ante las críticas que Lando Norris dirigió hacia la nueva generación de coches de Fórmula 1.

El piloto de Mercedes, que arrancó la temporada en Australia sumando puntos decisivos, afirmó que los comentarios negativos de su compatriota responden, en gran medida, a la situación actual en la parrilla.

La polémica estalló cuando Norris calificó los nuevos monoplazas de esta temporada como "los peores de la historia" y se quejó de un estilo de pilotaje forzado por las recientes normativas de motor.

Russell, que lidera el campeonato con 25 puntos, ofrece otra perspectiva: según él, la opinión de un piloto suele depender de los resultados en pista. "Si estuviera en posición de ganar, dudo que dijera lo mismo", señaló el ganador en Melbourne.

Recuerdos del año pasado

Russell subrayó que en Fórmula 1 es poco frecuente que los pilotos sean totalmente objetivos respecto a las regulaciones. "Cada uno se preocupa por sus propios intereses y, en ese sentido, todos somos un poco egoístas", afirmó. Para ilustrar su punto, recordó cómo el año anterior los equipos lidiaban con las incomodidades físicas de los autos y los problemas aerodinámicos. "No estábamos contentos con la rigidez de los coches ni con el 'porpoising'. Todos sufríamos dolores de espalda y se oían quejas, aunque los pilotos de McLaren insistían en que no había porpoising, a pesar de que sus coches mostraban evidentes señales de ello", explicó Russell. Según él, no es raro que los equipos minimicen o exageren sus problemas cuando les resulta conveniente.

Mercedes contra McLaren

El dominio de Mercedes en Australia, que se tradujo en una doble victoria con Russell y Kimi Antonelli, contrasta claramente con el rendimiento de McLaren. Norris terminó la carrera en quinto lugar, quedando más de 51 segundos detrás de los líderes. Russell comentó que, en comparación con el año pasado, los roles se han invertido, a pesar de que ambos equipos utilizan el mismo motor Mercedes. "La realidad es que el año pasado compartíamos motor y McLaren nos superó. Ahora, McLaren tiene el mismo motor que nosotros, al igual que Williams y Alpine, y hasta ahora hemos demostrado un mejor rendimiento. Así es como evoluciona el juego", concluyó el piloto.

